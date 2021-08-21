نقيب المهندسين يكرم البطل الأوليمبي أحمد الجندي ويمنحه درع النقابة

استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، اليوم السبت، واللاعب أحمد أسامة الجندي أحد أهم أبطال الأوليمبياد في بطولة طوكيو 2020، الذي أحرز أول فضية لمصر في تاريخ البطولة.

وأعرب ضاحي عن فخره بأن بطل مصر أحد أبنائه المهندسين وأن اللاعب يدرس بكلية الهندسة بالاكاديمية البحرية ووالده ايضا هو المهندس اسامه الجندي تخصص شعبة الغزل والنسيج.

وشدد نقيب المهندسين علي ضرورة الاهتمام بالعلم والرياضة معا في خطا متوازي، مؤكدا ان الاهتمام بالرياضة لايقل اهمية عن الاهتمام بالدراسة العلمية بل انها تصبح حافزا وسندا في احيانا كثيرة.

وأكد ضاحي علي اللاعب بضرورة الاستمرار في تفوقه الرياضي ليرفع اسم مصر عاليا والمواظبه ايضا علي متابعة دراسته بكلية الهندسة وقال له “الشطاره هي الموازنه بين الاتنين”

وأضاف النقيب أثناء المقابلة التي تمت بحضور والد ووالدة اللاعب، قائلا: إن باب نقابة المهندسين مفتوح دائما امام ابنائها المتفوقين من المهندسين وكذلك ابناء المهندسين المتفوقين ، وأكد للاعب وأسرته أن الرئيس السيسي هو أول المهتمين بتكريم أبناء مصر المتفوقين ودعمهم .

وثمن نصيب المهندسين، بكل حب وتقدير التكريم الغالي الذي ناله اللاعب أحمد أسامة من رئيس الجمهورية، بحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني، والدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربائية، والمهندس محمد الحسيني أمين شعبة مدني، والدكتور وليد خضراوي عضو لجنة الشباب



وكرم النقيب، اللاعب وومنحه درع نقابة المهندسين وشهادة تقدير لما قدمه كوجهه مشرفه للمهندسين الشباب، واللاعب أحمد أسامة الجندي هو لاعب نادي الشمس، ومنتخب مصر للخماسي الحديث، تُوّج في عام 2018 بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، ليحقق بذلك ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أحد في تاريخ اللعبة.

فاز الجندي بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كأول مصري يحقق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولي للخماسي مرتين على التوالي.

وأدرج الجندي في قائمة الشرف الوطني المصري، باب الرياضيين اعتبارًا من 11/1/2019، بعد منح اسمه قلادة تاميكوم من الطبقة الماسية.

بدأ الجندي مشواره الرياضي في سن مبكرة، وذلك لدى التحاقه بنادي طلائع الجيش، ومارس التمرينات في رياضتي السباحة والجري وهو بعمر 6 سنوات، وفي سن الرابعة عشر بدأ التمرين على الرماية والسلاح، وتصل عدد ساعات التمرين في رياضة الخماسي إلى 8 ساعات يوميًا.

يحتل الجندي المركز الأول في التصنيف الدولي للناشئين، والمركز العاشر في التصنيف الدولي للكبار في رياضة الخماسي الحديث.

وعن حياته الشخصية خارج المجال الرياضي يعد الجندي الابن الثالث بين أربع أبناء، تكبره أختان، ويصغره أخ، لأب يعمل مهندسًا ميكانيكيًا، في حين عملت والدته معلمة، حتى استقالت عام 2018 من أجل التفرغ لإدارة أعمال ابنها الشاب، ومشواره الرياضي الواعد. وإلى جانب مسيرته الرياضية، يدرس الجندي في الوقت الحالي، الهندسة بالأكاديمية البحرية. ويُجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، والفرنسية بقدر متوسط، بالإضافة إلى لغته الأم.

ومؤخرًا منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعب أحمد أسامة الجندي، صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبد الرحمن محمد علي.

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