نوال الزغبي في حمام السباحة للترويج لـ كليب "عليه ابتسامة" .. شاهد

أعلنت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبى عن قرب موعد صدور كليبها الجديد "عليه ابتسامة" ، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".



وظهرت نوال في الصورة بإطلالة جريئة من حمام السباحة وعلقت قائلة: "#عليه_ابتسامه

#نوال_الزغبي_بالخليجي" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام - الإعلان التشويقي لـ كليب "عليه ابتسامة" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، معلنة عن طرحه قريبًا خلال الفترة المُقبلة، وتغني فيه باللهجة الخليجية.



كليب ارقص



وطرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".



أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.



كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.