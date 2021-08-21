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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تلفت الأنظار بإطلالة جذابة..  صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية أنظار متابعيها، بصور جديدة نشرتها علي صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".


ظهرت لاميتا فرنجية باطلالة مثيرة مرتدية توب مكشوفا باللون الاسود،  وشعر منسدل على كتفيها بتسريحة انسيابية، ووضعت ماكياج بألوان ترابية،  ونالت الصور إعجاب آلاف المتابعين، الذين أثنوا على جمالها.
 

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.
 

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".
 

وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
 

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
 

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.
 

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IMG_٢٠٢١٠٨٢١_٢١٣٦٤٧
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لاميتا فرنجية صور لاميتا فرنجية تلفت الانظار عارضة الأزياء إطلالة مثيرة عارضة الأزياء اللبنانية

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