قصة الطفل الذي كرمه شيخ الأزهر .. معلومات لا يعرفها الكثير

تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل صغير يرتدي الزي الأزهري، أثناء تكريمه اليوم السبت، من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتميز الطفل الواعد أحمد محمد رشاد زغلول، بحفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته، بالإضافة إلى أنه بارع في الإنشاد، ووالده إمام وخطيب بالجامع الأزهر.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كرّم اليوم، في مشيخة الأزهر، مجموعة من المبدعين والمبتكرين من الطلاب والعاملين في الأزهر الشريف، حيث تنوعت هذه الابتكارات والتميز بين اختراعات في مجال الزراعة وحماية البيئة والرسم والكاراتيه والابتهال، إلى جانب حفظهم القرآن الكريم.

وقرر الإمام الأكبر صرف مكافأة مالية لكل مبدع ومبتكر، وأعرب عن سعادته بلقاء هذه النماذج المشرفة، وتقديره لما يبذلونه من جهد وتفكير وإبداع يجعلهم متميزين ومتفوقين، مؤكدا أن الأزهر منجم الابتكار والمبتكرين، وقد أنشأنا مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة للأعمال من أجل اكتشاف مثل هذه المواهب المشرقة والمشرفة، مؤكدًا أن طلاب الأزهر مكانهم دائمًا في الصفوف الأولى ولن نتأخر عن دعمهم وتوفير كل سبل التميز لهم.

من جانبهم عبر الطلاب والعاملون المبتكرون والمتميزون عن سعادتهم البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر وتقديره لهم وعقد هذا اللقاء الذي يمثل لهم تاج شرف ودفعة معنوية قوية، وأن تخصيص هذا الوقت الطويل للاستماع لهم جميعًا والحديث معهم من شيخ الأزهر يؤكد إيمان فضيلته بأهمية الابتكار في رسم صورة مشرفة عن الأزهر ودعم الوطن بما يسهم في نهضته ورفعته.