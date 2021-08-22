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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينسيس تزيل النقاب عن GV60 2022 الكهربائية .. صور

جينسيس تزيل النقاب
جينسيس تزيل النقاب عن GV60 2022 الكهربائية

تعتبر شركة جينسيس الكورية الجنوبية هي واحدة من الأذرع القوية التابعة إلى عملاقه تصنيع السيارات هيونداي، والتي استطاعت أن تقدم العديد من الإصدارات القوية، و التي تعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب التصميم الخارجي الأنيق، و التجهيزات الداخلية مما يجعل اصداراتها تتمتع بعنصر الفخامة.

جينسيس تزيل النقاب عن GV60 2022 الكهربائية

كشفت شركة جينسيس عن بعض الصور الرسمية للنسخة GV60 2022 الكهربائية، و التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المتوسطة الحجم، مع اطلالة رياضية الأداء، إلى جانب بعض اللمسات الساحرة مثل الموجات البارزة والغائرة، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بـ جنط معدني بتصميم هندسي فريد، و مفهوم رباعي الابواب.

كما دعمت السيارة جينسيس GV60 2022 الكهربائية بـ أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، و مصابيح امامية حادة من مقطعين، وغطاء محرك مدبب، و شبكات أمامية باللون الاسود، تستند إلى تصميم قرص العسل، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، و سبويلر خلفي رياضي، و عواكس اضاءة خلفية، مع حزمة من مستشعرات الحركة التي تساعد قائد المركبة على الكثير من المهام.

وعلى الرغم من عدم إفصاح جينسيس بمواصفات المحرك و القوة الفنية الخاصة بالسيارة، إلا أن الصور المنشورة كشفت عن ملامح المقصورة الداخلية، والتي تمتعت بـ شاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، تتصل بلوحة عدادات ديجيتال، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، و مقاعد رياضية فاخرة، و نظام صوتي و ترفيهي، و عدة تطعيمات داخلية تزيد من أناقة السيارة.

جينسيس شركة جينسيس جينسيس الكورية شركة جينسيس الكورية الجنوبية GV60 2022 GV60 2022 الكهربائية

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