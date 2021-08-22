جيمس ميلنر يحتفل بفوز ليفربول على بيرنلي

احتفل جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالفوز على فريق بيرنلي في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر جيمس ميلنرومجموغة من الصور له من المباراة التي أقيمت أمس وعلق قائلا: "فوز عظيم في انفيلد ".

حقق فريق ليفربول الفوز علي منافسه بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز “ البريميرليج” .

تقدم فريق ليفربول علي بيرنلي في الدقيقة 18 برأسية جوتا ، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 69 من زمن اللقاء .

وألغى حكم الفار هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في شباك فريق بيرنلي، واحتسب الحكم تسلل على محمد صلاح بسبب تقدم “ كتفه” على خط التسلل .

بهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 6 نقاط “ العلامه الكاملة” حيث أن مباراة الريدز الاولي في الجولة الثانية من البريميرليج .

https://www.instagram.com/p/CS135MyD0ST/?utm_medium=copy_link