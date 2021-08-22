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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتجاجات في لندن ضد طالبان وتضامناً مع الأفغان

صدى البلد

عرضت قناة يورنيوز، فيديو يرصد تظاهر آلاف الأشخاص في لندن السبت احتجاجا على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وتضامنا مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع في كابول.

ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة البريطانية ظهرا واحتشدوا في ساحة هايد بارك ونظّموا مسيرة إلى وايتهول مرورا بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينغ.

وواجه جونسون انتقادات حادة هذا الأسبوع على خلفية إدارة حكومته للأزمة في أفغانستان، وسط جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإجلاء مواطنيها ورعايا آخرين من كابول.


وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة كتب عليها أن حركة "طالبان لم تتغيّر"، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا قتل الأفغان" و"أوقفوا قمع النساء الأفغانيات".

ولوّح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية ورددوا شعارات مناوئة لطالبان.

وشددت طالبان على أنها ستعامل النساء بإنصاف ولن تسعى للانتقام من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الغربية خلال تدخّلها في البلاد مدى عقدين، في خضم سعي آلاف الأشخاص لمغادرة كابول في عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة.

شوارع العاصمة بوريس جونسون الولايات المتحدة أفغانستان كابول

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