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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكواليس الحقيقية لـ أزمة جنش وكارتيرون

جنش حارس مرمى الزمالك
جنش حارس مرمى الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر الكواليس الخاصه لازمة محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد أن غادر الحارس معسكر الزمالك في العين السخنة قبل خوض مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحدث مع جنش قبل يومين من المباراة وأكد له عودته للتشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا مشدداً على أنه قام بإراحته مع بعض اللاعبين الأساسيين في مباراة وادي دجلة ولم يبعده عن المشاركة في هذه المباراة لأي أسباب أخرى.


وأضاف المصدر أن اللاعب تفاجىأ صباح يوم المباراة بإبلاغه من قبل مدرب حراس المرمى البرازيلي أورتر أوليفرا بعدم الدفع به خلال اللقاء مع استمرار محمد أبوجبل في تشكيل الزمالك الأساسي، مشيراً إلى أن أوليفرا أكد لجنش أنه كان رافضاً لهذا الأمر وطالب بعودته لحراسة عرين الزمالك ولكن كارتيرون أكد له أنه صاحب القرار الأول.

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واضاف المصدر أن جنش توجه لـ كارتيرون من أجل الحديث معه في حضور أحمد شعبان المترجم، مشيراً إلى أنه حاول الاستفسار عن أسباب عدم لعبه ولكنه لم يحصل على إجابات مقنعة من جانب المدرب الفرنسي.

 

وأضاف أن جنش توجه بعدها لغرفته وتفاجأ بحضور إداري الفريق وأكد له أن كارتيرون يطالبه بمغادرة المعسكر وعدم استقلال الحافلة مع الفريق إلى الملعب وهو ما استجاب له الحارس وغادر المعسكر بالفعل، مشيراً إلى أن جنش امتثل لقرار كارتيرون ولم يكن هو صاحب قرار مغادرة المعسكر.

 

استبعاد جنش من حسابات كارتيرون

 

الجدير بالذكر أن كارتيرون أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك  وسيراميكا كليوباترا أنه قرر استبعاد جنش من حساباته خلال الفترة المقبلة.

الزمالك جنش كارتيرون سيراميكا كليوباترا أزمة جنش وكارتيرون

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