وفاة أميرة ليشتنشتاين عن عمر 81 عاماً

توفيت ماري أميرة ليشتنشتاين وزوجة أمير ليشتنشتاين الحاكم، هانز آدم الثاني، عن عمر يناهز 81 عامًا ، حسبما أفاد البيت الأميري في ليشتنشتاين في بيان.

وقال البيان:"توفيت صاحبة السمو الأميري ماري فون أوند زو ليشتنشتاين في السبت 21 أغسطس 2021 الساعة 4:43ماءً بتوقيت جرينتش، في مستشفى جرابس".

وبحسب البيان، توفيت الأميرة "بسلام" بحضور عائلتها.

وقال البيت الأميري في ليشتنشتاين إنها دخلت المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية في 18 أغسطس و"تدهورت صحتها بشكل مطرد" بعد ذلك.

وولدت ماري في براج، عاصمة التشيك، في 14 أبريل 1940 وتزوجت من هانز آدم الثاني عام 1967 في فادوز عاصمة ليشتنشتاين. أميرة وأمير ليشتنشتاين لديهما أربعة أطفال معًا.