بعد أسبوع من حكم طالبان..استمرار مأساة مطار كابول والمكاتب الحكومية مغلقة

بعد سبعة أيام من استيلاء طالبان على مدينة كابول، يواصل آلاف الأفغان التجمع خارج مطار حامد كرزاي الدولي في محاولة لمغادرة البلاد.

وبحسب موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، فإن معظم الناس المحتشدين منتظرون خارج المطار وليس لديهم وثائق أو أوراق للسفر.

وحث سكان العاصمة الأفغانية كابول الذين تحدثوا إلى "طلوع نيوز" من هم في المطار بدون جوازات سفر أو وثائق، على عدم خلق مشاكل لأولئك الذين لديهم وثائق مناسبة.

وقال سيد جواد وأفراد أسرته الستة الذين ينتظرون خارج مطار كابول إنه على الرغم من حيازتهم جوازات سفر ووثائق أخرى، إلا أنهم لم يتمكنوا من دخول المطار.

وأضاف أن "الأجانب أغلقوا الأبواب ولا توجد حركة في المطار".

بينما قال أحد السكان المحليين يدعى السادات:"كل الناس الذين تراهم هنا لديهم مشكلة".

وقال صديق حبيبي، من سكان كابول:"نقول لجميع إخوتنا وأخواتنا أنه لم يحدث شيء هنا وأن نبقى في المنزل".

وأظهرت لقطات بثتها شبكة "سي بي إس" أفغان يواجهون مشاكل مالية بعد نقلهم إلى قاعدة عسكرية.

وأظهرت اللقطات أفغانًا يعيشون بدون مرافق طبية وخدمات أخرى.

كما أفاد الموقع بأن المصالح والمكاتب الحكومية لا تزال مغلقة على الرغم من مرور أسبوع على سقوط الحكومة واستيلاء طالبان على الحكم.