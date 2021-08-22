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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتقليل فاتورة الكهرباء ..نصائح استخدام الغلاية ومبرد المياه

صدى البلد

ينصح جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، ربات البيوت بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء ، ومنها  غلاية المياه ، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، ويحرص الجهاز  على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بالطرق السلمية لترشيد الاستهلاك  وتقليل فاتورة الكهرباء.

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.
2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح عند شراء مبرد المياه لتقليل فاتورة الكهرباء

كما يقدم جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح عند شراء مبرد المياه  حيث تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء ، ولذلك ينصح  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي :

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه يحتوي علي ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءةالطاقة).
3-من افضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الاطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.

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