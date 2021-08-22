700 مليار جنيه.. محمد جاد : مبادرة حياة كريمة أسفرت عن مشاريع عملاقة لتطوير القرى

قال الاعلامى محمد جاد : إن مبادرة حياة كريمة أسفرت عن مشاريع عملاقة لتطوير القرى تمت على أرض الواقع وذلك بالتعاون مع وزارات التضامن ، الصحة ، التنمية المحلية وغيرها من الهيئات .

وأضاف " جاد " ، خلال حلقته اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مبادرة حياة كريمة يتولى الاشراف عليها عدد كبير من الوزارات بتكلفة 700 مليار جنيه ف جميع محافظات الجمهورية اجمالى 4500 قرية .

وقد كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن ، خلال تصريحات سابقة عن المصادر التى تحصل من خلالها الوزارة لتمويل لتنفيذ المشاريع المنوطة بها ضمن مشروع حياة كريمة.

وأوضح عبد الموجود أن مصادر تمويل وزارة التضامن هي، الموازنة التى تخصصها الدولة للوزارة، وتبرعات المجتمع المدنى، المنح الخارجية.

وقال مساعد وزيرة التضامن، أن 14 مليون مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، بخلاف الموجودين على قوائم الانتظار التى يتم فحصها، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم دعم الغارمين والغارمات وتعمل على تأهيل الخارجين من السجون.

وكشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن،أن المواطن المصري، يشعر بالجهود التى تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروع حياة كريمة، وبناء الإنسان.

وأوضح عبد الموجود المواطن شريك للدولة حيث ان المشروعات تتم على اقتراح أبناء القرى والمراكز، مؤكدا أن المواطنين يتفاعلون ايضا بالتبرع سواء بأراض او أموال لاستكمال بعض المشاريع.

ولفت مساعد وزيرة التضامن، إلى أنه تم استهداف الأسر الاولى بالرعاية عبر عدد من البرامج التعليمية، الرياضية، والصحية والاقتصادية حيث ان كل وزارة تقوم بدورها فى هذا الشأن.

وعن تفاصيل دور وزارة التضامن فى بناء الإنسان ضمن مشروع حياة كريمة، قال ان وزارة التضامن معنية بالتدخلات الاجتماعية، الخاصة بالأسرة عبر عدة مراحل بداية من اليوم الأول للطفل داخل أسرته.

