خبير أوبئة: متحورات جديدة لـ كورونا تقلل من فاعلية اللقاحات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور دلتا هو آخر متحورات فيروس كورونا، حتى الآن، موضحا أن ذلك المتحور يشكل تغيرا في سطح الفيروس أكثر من أي متحور، مما جعله أكثر ضراوة وانتشارا.

وتابع إسلام عنان، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "الأولى"، والفضائية المصرية، أن 90% من إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، من المتحور "دلتا" ، مشيرا إلى أن ذلك المتحور يقوم بالتمسك بالخلايا في الجسم، أكثر من الفيروس الأصلي، وبالتالي قدرته على إصابة المريض بأعراض أكبر من الأعراض المتوسطة أكبر.

وأوضح عنان أن هناك 12 ألف طفل أمريكي محجوزون في المستشفيات في أمريكا، بسبب ذلك المتحور، مضيفا: "بيهاجم فئات غير المتعودين عليها".

وأردف: “الفيروس ذكي، وابتدى يهاجم الفئات التي لم تكن ضمن الفئات الأولى بالتطعيم، مثل الشباب والأطفال، وهو أكبر مخاوف العلماء حاليا”، مؤكدا أن دلتا ليس آخر متحور لكورونا، وبداية لنوع من المتحورات المختلفة".

ونوه بأن هناك تخوفات من ظهور متحورات تجعل اللقاحات غير فعالة بنفس الدرجة، ولكن الدراسات الحالية تثبت أن اللقاحات الموجودة لازالت فعالة ضد دلتا.