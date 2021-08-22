خبير أوبئة: كورونا مش بيموت من الحر والإصابات في الصيف زي الشتاء

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ، إن نظرية أن الفيروس يموت بدرجات الحرارة المرتفعة غير صحيح ، معقبا :" كورونا مش بيموت من الحر في العدوى المباشرة ولكن العدوى غير المباشرة هي التي تقل في الصيف" .



وتابع الدكتور إسلام عنان ، خلال لقائها لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية " الأولى"، والفضائية المصرية : ناخد حذرنا عشان الإصابات بتزيد في الصيف زي الشتاء " .



وتابع "عنان ": بيني وبين ماسبيرو ساعة، مشوفتش في الطريق غير واحد بس لابس ماسك ، واحنا اللي بنساعد الموضوع ينتشر بشكل أكبر .



وأردف : أتمنى أن الزيادة تكون في الإصابات وليس في الوفيات ، خاصة في النصف الثاني من شهر سبتمبر ، وهناك أمل بأن تكون أعداد المصابين قليلة بعد انتشار اللقاحات .

وفي سياق آخر، أوضح أن هناك 12 ألف طفل أمريكي يحتجزون في المستشفيات في أمريكا ، بسبب ذلك المتحور، معقباً: "بيهاجم فئات غير المتعودين عليها" .