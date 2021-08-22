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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فخر مصر.. محافظة القاهرة تكرم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

محافظ القاهرة يكرم
محافظ القاهرة يكرم ابطال مصر في طوكيو

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 من أبناء محافظة القاهرة.

وشمل التكريم خلال احتفالية بديوان عام محافظة القاهرة، فريال عبدالعزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق.

وأكد محافظ القاهرة؛ أن الأبطال رفعوا اسم مصر عاليا على مستوى العالم وسيظل التاريخ يذكرهم بالعزة والشرف والتقدير.

وتابع المحافظ: “ستكونون دائما قدوة لشباب مصر؛ مشيدا بتكريم الرئيس السيسي للأبطال وإطلاق أسماءهم على عدة محاور ومشروعات بما يؤكد دعم الرئيس المستمر لأبطال مصر”.


يذكر أن لاعبة الكاراتية فريال أشرف عبد العزيز، دخلت التاريخ كأول لاعبة تحرز ميدالية ذهبية لمصر وأول فائزة بالذهبية في منافسات الكاراتية وزن فوق 61 كيلوجراما في تاريخ الأولمبياد.

وتصدرت فريال، صاحبة ال 22 عاما، مجموعاتها في الأدوار التمهيدية للمنافسات، وفي نصف النهائي هزمت فريال الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا 5-4، لتقابل الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا في النهائي وتهزمها 2-0 في طوكيو.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلي الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة. 

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسماء أبطال مصر في الأولمبياد عليها.
اما  جيانا فاروق فتعد أول فتاة مصرية عربية تحقق ميدالية برونزية بمنافسات الكاراتية في الأولمبياد بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلوجراما.

وحققت جيانا (26 عاما)، 3  انتصارات متتالية في أولمبياد طوكيو 2020 على  البيروفية ألكسندرا فانيسا جراندي ريسكو 2-0، بضربتي «يوكو»، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا 2-1، والمغربية ابتسام صديني 5-0.

اما  أحمد الجندي فحصد الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث لفردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل الجمهورية الناجحين فى الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة في احتفالية أخرى اليوم بالمحافظة.

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IMG-20210822-WA0024
IMG-20210822-WA0022
IMG-20210822-WA0022
القاهرة طوكيو محافظ القاهرة أولمبياد طوكيو 2020 فريال عبدالعزيز جيانا فاروق أحمد الجندي

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