إسرائيل تصادق على تعيين أمير حايك سفيرًا لها بالإمارات

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعيين أمير حايك سفيرا لها لدى الإمارات.

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، تهنئة إلى أمير حايك، بمناسبة تعيينه سفيرًا لتل أبيب لدى الإمارات.

وقال لبيد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "ألف مبروك لأمير حايك سفير إسرائيل لدى الإمارات بعد مصادقة مجلس الوزراء على تعيينه.. أنا واثق من أنه سيؤدي دوره جيدا، ويمثل إسرائيل بكل فخر وسعادة".

وفي يوليو الماضي، أعلن لبيد، تعيين أمير حايك سفيرا لبلاده لدى الإمارات، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف سبتمبر 2020.

وكان حايك (57 عاما) يشغل منصب رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل ورئيس مجمع التدوير "ايلا".

كما شغل في الماضي منصبي المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والاستخدام والمدير العام لاتحاد أرباب الصناعة.