بوتين: الوضع في أفغانستان يمس أمن روسيا بشكل مباشر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا ترغب في أن يتسلل إليها مسلحون أفغان تحت غطاء اللاجئين.

وقال بوتين خلال لقاء مع ممثلي حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في روسيا: إن "الوضع في أفغانستان يمس أمننا الوطني بشكل مباشر".

وذكرت حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان قبل أسبوع، إنها تواصل مشاوراتها السياسية لتشكيل حكومة مقبلة، كما أنها ستتعاون مع مسئولين سابقين عملوا تحت إدارة الرئيس الفار “أشرف غني”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

أعلنت الحركة أنها تحضر لعقد لقاءات مع حكام ومسؤولين سابقين في معظم ولايات البلاد، لبحث إمكانية التعاون معهم، في ظل مشاورات حول تشكيل حكومة مقبلة.

قال مسؤول في "طالبان" لوكالة "رويترز" اليوم الأحد إن قيادات الحركة من المقرر أن يجتمعوا خلال الأيام القليلة القادمة مع حكام ومسؤولين حكوميين سابقين في أكثر من 20 من أصل ولايات أفغانستان الـ34 ، بهدف طمأنتهم على أمنهم والبحث عن التعاون من قبلهم.

وشدد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه على أن الحركة لا تجبر أي مسؤول سابق على الانضمام إليها وإعلان ولائه لها، مضيفا: "لديهم الحق في مغادرة البلاد إذا كانوا يرغبون في ذلك".

كما رجح المسؤول إمكانية استئناف عمل المدارس والكليات في مختلف أنحاء البلاد.