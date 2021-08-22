أخبار الفن.. وفاة الفنان ماهر لبيب.. وسمية الخشاب تعُدل صورتها بعد زواج أحمد سعد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الفنية التي حازت اهتمام ومتابعة كثير من متابعيه، ولذا حرص الموقع على نشر أبرزها.

توفي منذ قليل، الفنان ماهر لبيب جرجس بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 72 عامًا.

وأعلن الأب بطرس دانيال، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “خالص التعازي القلبية لرحيل الفنان القدير ماهر لبيب الذي يُعدّ من رواد الميديا المسيحية، وأحد أيقونات الدراما. نياحاً لروحه الطاهرة، وخالص العزاء والمواساة لأسرته وجمهوره ومحبيه”.

يعد الفنان ماهر لبيب من الفنانين الذين ظهروا في منتصف السبعينيات والتي بدأ في حياته بأدوار ثانوية سواء في أعمال أفلام أو دراما، وانحصر في أدوار المحقق أو الضابط في أغلب أعماله الفنية،

أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلا كبيرا مساء أمس، بعد نشرها صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه مساء أمس السبت، ونالت الصورة انتقادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى .

وقامت الفنانة سمية الخشاب بوضع تعليق على الصورة قائلة :" بحبكم جميعا"، مشيرة الى أن وضعية يدها ترمز للقلب.

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه أمس على مصممة الأزياء علياء بسيونى .

رضوى الشربينى

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني المطرب أحمد سعد على عقد قرانه الذي أقيم أمس..وكتبت رضوى الشربيني: “مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا.. خلى بالك يا أحمد”.

محمد محمود عبد العزيز

هنأ الفنان محمد محمودعبد العزيز الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه، عبر صورة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتب محمد محمود عبد العزيز:"مبروووك".

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، من خلال تصريحات صحفية، عن سبب رفضها المشاركة فى إحدى أعمال محمد رمضان الدرامية.

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز: "مش معترضة على العمل مع محمد رمضان ولكن اعترضت على الدور فقط ولا أقبل أن أكون أما لشخص بلطجي".

وأعلنت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن موافقتها التمثيل مع محمد رمضان إذا كان الدور الذي تؤديه يحمل رسالة.

وفاة والدة الفنانة راندا

أعلن عدد من أصدقاء الفنانة جميلة عوض عن وفاة جدتها ووالدة الفنانة راندا عبر خاصية ستورى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكتبت إحدى صديقات جميلة عوض :" إنا لله وإنا اليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض ".

أعرب الفنان احمد سعد عن سعادته بعقد قرانه على مصممة الأزياء ندى بسبونى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ET بالعربى .

وقال أحمد سعد من خلال مداخلته :" بشكر كل الناس اللى باركتلى وفرحتلى ، إحساس جميل بحسه لأول مرة ".

وأضاف احمد سعد :" شكرا لكل الناس اللى هنتنى ويارب يباركلى فى جوازتى ويرزقنى بالذرية الصالحة ".

ونشر الفنان أحمد سعد، صورا جديدة من عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”.

علق أحمد سعد، على الصور قائلاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تم كتب الكتاب والحمد لله .. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

يذكر أن سبق أن قال "سعد" في تصريحات تليفزيونية إن خطيبته علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل، كما أنها لعبت دورا كبيرا بتنظيم حياته.