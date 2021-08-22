عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على جدول الصيانة الدورية للسيارات

صيانة السيارة
صيانة السيارة

تعتبر السيارات خاصة الجديدة  أكثر المركبات باهظة الثمن مقارنة بالمستعملة، لذلك لابد أن يهتم مالكها بعمل الصيانة الدورية الأساسية لها حتى يتم الحفاظ عليها، وجعلها أطول عمرا.

 

ولكن يغفل البعض من مالكي السيارات الجديدة ، وبالذات الأملاك الذين يمتلكون مركبات للمرة الأولى بسبب قلة خبرتهم ومعرفتهم المحدودة ، وخلال السطور التالية نتعرف على جدول الصيانة الدورية الأساسي لكل أنواع السيارات .

txt

"صيانة دورية وقلق".. أسرار عزوف الشباب الأمريكي عن شراء السيارات

txt

أهداف ومزايا مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

1- الفرامل

تعتبر الفرامل من اهم الأجزاء التى لابد وان يتم عمل صيانة دورية لها لتأمين سلامة كل ركاب السيارة ، ويتم تغيرها على حسب الاستخدام فتختلف من كل فرد للأخر ، وعادة ينصح الخبراء بضرورة تغيير الفرامل بين 30,000 – 65,000 اعتمادا على الاستهلاك.

 

2- زيت الفرامل

لابد وان يتم استخدام زيت الفرامل الموصي به من قبل الشركة المصنعة ، فيفضّل تغييره كل خمس سنوات. لكن لا يضر الكشف عنه كل سنه أو اثنان للتأكد من أنه سليم ولا يحتاج للتغيير حيث أن كثرة استخدام الفرامل ستعجل من تغييره.

 

3- زيت المحرك

يوصى دائماً باستخدام نوع الزيت الموصي به من قبل المصنع حسب نوع السيارة لأنه الأفضل للمحرك. يتمّ تغيير زيت المحرك عادة كل 5000 كيلومتر أو 9000 كيلومتر على حسب نوع الزيت ، ولكن زيت المحرك بالأخص لابد وان يتم قياسه كل فترة بسبب معرفة صلاحيته .

 

4- فلتر زيت المحرك

يعتبر فلتر الزيت جزء لا يتجزأ من المنظومة ، حيث انه مصمّم لإزالة الملوثات من زيت المحرك أو زيت ناقل الحركة أو زيت التشحيم أو الزيت الهيدروليكي ، ويجب تغييره بعد كل مرتين لتغيير الزيت.

 

5- نظام التبريد

يجب تنظيف نظام التبريد وإعادة تعبئته مرة أخرى كل 40,000 – 60,000 كيلومتر ، بسبب انه هو ما يبقى على درجة حرارة السيارة مستقرة حتي في أقصى الأجواء سخونة ومع الوقت يفقد سائل التبريد خواصه وقدرته على إبقاء المحرك بارد .

 

6- زيت الأوتوماتيك

ينصح بتغير زيت الأوتوماتيك أو ما يطلق عليه زيت الجيربوكس بعد قطع مسافة 60,000 كيلومتر وفي بعض الحالات وعلى حسب استخدام السيارة ينصح بتغييره بعد قطع مسافة 40,000 كيلومتر ، بسبب انه هو المسؤول عن عمل الفتيس وتروسه الداخلية بالتوازي مع المحرك. 

 

7- شمعات الاحتراق " البوجيهات"

شمعات الاحتراق او البوجيهات يوصى بضرورة تفقّدها بشكل دوري وتغييرها كل 30,000 – 60,000 كيلومتر بحد أقصى ، بسبب انها جزء مهم في محرك السيارة لأنها تعمل كعامل مساعد في عملية احتراق الوقود داخل المحرك. ولذلك،

 

8- فلتر الهواء

ينصح الخبراء بعدم تنظيف فلتر الهواء واستبداله، لأن ذلك سيؤدي إلى إتلافه. عليكِ تغيير فلتر الهواء كل 20,000 – 30,000 كيلومتر ، لأنه هو المسؤول عن دخول الهواء النظيف اللازم لحرق الوقود المجودة في السيارة.

 

9- الإطارات

يفضّل تغير إطارات السيارة  كل 40,000 – 50,000 كيلومتر بالنسبة للإطارات ذات الجودة المرتفعة،  أما بالنسبة للإطارات ذات الجودة المنخفضة، فيوصي بتغييرها بعد 10,000 كيلومتر. 

السيارات المستعملة ناقل الحركة السيارات الجديدة الصيانة الدورية درجة حرارة صيانه دورية نوع السيارة

موضوعات متعلقة

رسميا .. مرسيدس تنسحب من سباقات فورمولا أي

عن طريق السعودية.. هيونداي N تصل الشرق الأوسط لأول مرة

سعر ومواصفات جيتور X95 موديل 2021 في مصر

ديفريم.. تاريخ أول سيارة تركية محلية الصنع

أسباب ومؤشرات انسداد بخاخات السيارة

شاهد.. "تيسلا بوت" تفتح أبواب عالم الروبوتات لإيلون ماسك

تعرف على 5 سيارات مليونية داخل الأسواق الإمارتية

شاهد.. براءة اختراع مكيف هواء مستقبلي من فيراري

ترشيحاتنا

بوتين يعلن تعافي اقتصاد روسيا من تأثيرات وباء كورونا

بتستعرض جمالها.. شاهد | أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد أزمة الصورة وزواج أحمد سعد

البطلة فريال أشرف لـ صدى البلد: اللعب باسم مصر أكبر حافز للذهبية..فيديو

تعرف على جدول الصيانة الدورية للسيارات

بعد مشكلة سيدة سمالوط.. البريد وبنكا مصر والأهلي يحذرون المواطنين.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. استشارى يوضح خطورة "الصبارة الراقصة".. والصحة تكشف موعد الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

قبل مواجهة ليفانتي.. نجاة لاعبي ريال مدريد من الموت المحقق |تفاصيل

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

"المجلس الأعلى للقضاء" يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ