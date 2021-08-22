تعرف على جدول الصيانة الدورية للسيارات

تعتبر السيارات خاصة الجديدة أكثر المركبات باهظة الثمن مقارنة بالمستعملة، لذلك لابد أن يهتم مالكها بعمل الصيانة الدورية الأساسية لها حتى يتم الحفاظ عليها، وجعلها أطول عمرا.

ولكن يغفل البعض من مالكي السيارات الجديدة ، وبالذات الأملاك الذين يمتلكون مركبات للمرة الأولى بسبب قلة خبرتهم ومعرفتهم المحدودة ، وخلال السطور التالية نتعرف على جدول الصيانة الدورية الأساسي لكل أنواع السيارات .

1- الفرامل

تعتبر الفرامل من اهم الأجزاء التى لابد وان يتم عمل صيانة دورية لها لتأمين سلامة كل ركاب السيارة ، ويتم تغيرها على حسب الاستخدام فتختلف من كل فرد للأخر ، وعادة ينصح الخبراء بضرورة تغيير الفرامل بين 30,000 – 65,000 اعتمادا على الاستهلاك.

2- زيت الفرامل

لابد وان يتم استخدام زيت الفرامل الموصي به من قبل الشركة المصنعة ، فيفضّل تغييره كل خمس سنوات. لكن لا يضر الكشف عنه كل سنه أو اثنان للتأكد من أنه سليم ولا يحتاج للتغيير حيث أن كثرة استخدام الفرامل ستعجل من تغييره.

3- زيت المحرك

يوصى دائماً باستخدام نوع الزيت الموصي به من قبل المصنع حسب نوع السيارة لأنه الأفضل للمحرك. يتمّ تغيير زيت المحرك عادة كل 5000 كيلومتر أو 9000 كيلومتر على حسب نوع الزيت ، ولكن زيت المحرك بالأخص لابد وان يتم قياسه كل فترة بسبب معرفة صلاحيته .

4- فلتر زيت المحرك

يعتبر فلتر الزيت جزء لا يتجزأ من المنظومة ، حيث انه مصمّم لإزالة الملوثات من زيت المحرك أو زيت ناقل الحركة أو زيت التشحيم أو الزيت الهيدروليكي ، ويجب تغييره بعد كل مرتين لتغيير الزيت.

5- نظام التبريد

يجب تنظيف نظام التبريد وإعادة تعبئته مرة أخرى كل 40,000 – 60,000 كيلومتر ، بسبب انه هو ما يبقى على درجة حرارة السيارة مستقرة حتي في أقصى الأجواء سخونة ومع الوقت يفقد سائل التبريد خواصه وقدرته على إبقاء المحرك بارد .

6- زيت الأوتوماتيك

ينصح بتغير زيت الأوتوماتيك أو ما يطلق عليه زيت الجيربوكس بعد قطع مسافة 60,000 كيلومتر وفي بعض الحالات وعلى حسب استخدام السيارة ينصح بتغييره بعد قطع مسافة 40,000 كيلومتر ، بسبب انه هو المسؤول عن عمل الفتيس وتروسه الداخلية بالتوازي مع المحرك.

7- شمعات الاحتراق " البوجيهات"

شمعات الاحتراق او البوجيهات يوصى بضرورة تفقّدها بشكل دوري وتغييرها كل 30,000 – 60,000 كيلومتر بحد أقصى ، بسبب انها جزء مهم في محرك السيارة لأنها تعمل كعامل مساعد في عملية احتراق الوقود داخل المحرك. ولذلك،

8- فلتر الهواء

ينصح الخبراء بعدم تنظيف فلتر الهواء واستبداله، لأن ذلك سيؤدي إلى إتلافه. عليكِ تغيير فلتر الهواء كل 20,000 – 30,000 كيلومتر ، لأنه هو المسؤول عن دخول الهواء النظيف اللازم لحرق الوقود المجودة في السيارة.

9- الإطارات

يفضّل تغير إطارات السيارة كل 40,000 – 50,000 كيلومتر بالنسبة للإطارات ذات الجودة المرتفعة، أما بالنسبة للإطارات ذات الجودة المنخفضة، فيوصي بتغييرها بعد 10,000 كيلومتر.