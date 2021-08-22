أهداف ومزايا مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطرق والطاقة، إن تحول مصر لاستخدام الغاز الطبيعي؛ يعتبر أمرا اقتصاديا بحتًا، ويعود إلى مطلب الشارع المصري من أجل التماشي مع دخل المواطن، ويعمل على تقليل التخوف من تقلبات النفط العالمية، والتي تؤثر على سعر البترول .



وأضاف جمال القليوبي، خلال لقائه في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، أن العالم اجمع يتجه الآن إلى استخدام بدائل الوقود الحفري مثل البنزين والسولار، مؤكدا أن مصر بدأت في هذا التوجه منذ عام 1997، ولم يكن في البداية بهذه القوة والجدية إلا بعد عام 2014، وأن الاتحاد الأوربي اتجه إلي هذا السياق في تصنيع السيارات .

وأوضح جمال القليوبي، أن التحول إلى الغاز الطبيعي يعتبر أحد آليات تقليل انبعاثات الكربون، وتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على طبقة الغلاف الجوي، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرة في مجال الغاز الطبيعي وصلت إلي 25 سنة .



قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن هناك استراتيجية واضحة الآن للعمل على زيادة محطات الغاز الطبيعي، مؤكدا أن عدد المحطات وصل إلى 390 محطة والمستهدف بنهاية هذا العام 1000 محطة.

وأضاف القليوبي، أن هناك كثافة في عدد السيارات بالمحافظات التي بها نسبة سيارات عالية تعمل بالغاز الطبيعي.

البترول: العمل على 400 محطة لتموين السيارات بالغاز



قال حمدي عبد العزيز، المتحدث بإسم وزارة البترول ، إن مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي تعتبر مبادرة رئاسية، مشيرا إلى وجود اجتماعات مستمرة بـ"البترول" لتوصيل الغاز للسيارات.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك طفرات تتم الآن للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز، حيث يتم استهداف الانتهاء من حوالي ألف محطة، بحيث تكون متوفرة لكافة المواطنين فى مختلف المحافظات.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يتم العمل الآن على إنشاء 400 محطة، بجانب المحطات الموجودة، لافتا إلى أن هناك تنسيق من جميع الجهات والوزارات المختلفة.



وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هدف الوزارة نشر محطات تموين غاز السيارات بالجمهورية تنفيذا لمبادرة الرئيس، متابعا أنه يوجد الآن محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.