البطلة فريال أشرف لـ صدى البلد: اللعب باسم مصر أكبر حافز للذهبية..فيديو

تحدثت البطلة فريال أشرف الفائزة بذهبية الكارتية في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عن تفاصيل فوزها بالميدالية.

وقالت فريال أشرف في تصريحات خاصة لصدى البلد :"أشكر الرئيس السيسي على دعمه غير المحدود لينا وتكريمنا في اسرع وقت بعد وصولنا مصر دليل على اهتمام الرئيس بأبطال مصر ".

وتابعت قائلا:" مكنتش متوقعة الذهبية واهلى فوجئوا والفرحة ماكانتش سايعاهم ؛ و كان عندى دافع كبير أوى للفوز هو اللعب باسم مصر".

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يذكر ان محافظ القاهرة كرم ابطال مصر من أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات أوليمبية فى طوكيو 2020 فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى الفائز بفضية الخماسى الحديث وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزة بالبرونزية .

وأشاد محافظ القاهرة بانجازهم ووجه التحية لهم على مجهودهم الكبير طوال البطولة والنتائج المتميزة التى قاموا بتحقيقها .



وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكريم ابطال مصر واطلاق اسم فريال اشرف على واحد من اهم محاور القاهرة لهو ابلغ رسالة على دعمه للأبطال والمتفوقين وتقديرًا لكل من يرفع اسم مصر عاليًا .

وأكد محافظ القاهرة أن التاريخ سيظل يسجل أسمائهم بحروف من نور متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات وأن يكونوا سفراء لمصر فى كافة المحافل الدولية .

كما أثنى محافظ القاهرة على المدربين والاداريين والذين كان لرعايتهم أكبر الأثر لتحقيق هذه البطولات .

ووجه تحية خاصة لأسر الأبطال الذين قاموا بتوفير المناخ المناسب لهم مما جعل تلك الأسر تحصد الآن نتاج هذا الجهد .

ودعا محافظ القاهرة شباب وفتيات مصر لاتخاذ هؤلاء الأبطال قدوة لهم فى العزيمة والاصرار لتحقيق النجاح .

ومنح محافظ القاهرة الأبطال الثلاثة درع المحافظة كما منح هانى السيد قشطة مدرب البطلة فريال أشرف ، ومحمد عبد الرجال جودة مدرب البطلة جيانا فاروق ، ود. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس الذى ينتمى إليه البطل أحمد الجندى شهادات تقدير وعملات تذكارية تقديرًا للجهد الكبير الذى بذلوه مع أبطال مصر .

شهد التكريم نائبي المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ، وأسر الأبطال الثلاثة ، واللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة والمشرف العام على البعثة المصرية بطوكيو ، ومحمد الضهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، واللواء رضا الجندي مشرف الكاراتيه بالاتحاد الرياضي للقوات المسلحة، والعميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكاراتيه، وحسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه ، خالد عصفور المدير الفني لنادي الشمس، ووليد عبد الرحمن الملاح رئيس مجلس إدارة الروابط الرياضية، وأحمد عبد العال المدير الفني للمؤسسة العسكرية.