من العطلة الصيفية.. عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد نجله.. صور

احتفل عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، بعيد ميلاد نجله "على" ونشر مجموعة صور لهما معا خلال قضاء إجازته الصيفية عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق عبد الله السعيد على الصور قائلاً: "عيد ميلاد سعيد علي"، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات والتهاني.

وكشف النجم أحمد حسام "ميدو"، عن عدم تفكير الزمالك فى التعاقد مع عبد الله السعيد ، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد تفكير سواء من عبد الله السعيد أو بيراميدز أو حتى الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، لأن الفريق يملك لاعبين مميزين فى هذا المركز وهم مصطفي فتحي وشيكابالا وأوباما وأحيانا بن شرقي يجيد فى هذا المركز".

وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب كبير وصاحب مهارات عالية وبيراميدز لا يريد الاستغناء عن قائده والزمالك لا يريده أيضا وليس فى حاجة له".

كان الإعلامي إبراهيم فايق، أكد أن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، بات قريبا من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات عبر برنامجه “جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس: "بنسبة كبيرة، الأمور تسير في اتجاه، أن عبد الله السعيد سيصبح لاعبا في نادي الزمالك الموسم المقبل".

وتابع إبراهيم فايق: "عُقدت جلسات بين إدارة نادي الزمالك وعبد الله السعيد، خلال الفترة الماضية، وهناك رغبة أكيدة من باتريس كارتيرون، في التعاقد مع اللاعب".