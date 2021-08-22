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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى دوماني: مهرجان عمان السينمائي يتوسع في عروضه خارج العاصمة الأردنية| فيديو

ندى دوماني
ندى دوماني

أكدت ندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، عن توسع المهرجان في نسخته الثانية والتي تنطلق غدا.

وأكدت خلال مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “يسعد صباحك” على التلفزيون الأردني، أن عروض المهرجان تقدم للجمهور خارج العاصمة الأردنية، فى وجود 51 فيلما من 26 دولة.
 


وتابعت دوماني: المهرجان يراعى تماما جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحاشي عدوى كورونا، مع استمرار عروض سينما السيارات التي لاقت الإعجاب خلال فعاليات الدورة الأولى.

وقالت مديرة مهرجان عمّان السينمائي “تمّ تنسيق التشكيلة الفريدة من نوعها بعناية من ضمن المئات من الطلبات المقدّمة، ممّا يتيح للجمهور فرصة مشاهدة الأفلام التي قد لا تصل إلى دور العرض التجارية في الأردن، وجميع الأفلام من إصدار 2020 و2021 وتتنافس في أربع فئات مختلفة، ويحصل الفائزون على جوائز نقدية”.
 

 

ويستضيف المهرجان في دورته الثانية، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في الأردن، حوالي أربعين مخرجا يمثلون أفلامهم ويجيبون عن أسئلة الجمهور، كما سيتم عرض أربعة أفلام في عروضها الأولى عالميا، وثمانية أخرى في عرضها الأول عربيا.
 

وضمن قسم “الأول والأحدث” الذي يستعرض الرحلة السينمائية لمخرج مخضرم، يستضيف المهرجان هذا العام المخرج السوري محمد ملص الذي سيلقي الضوء على كيفية تطوّر أسلوبه ولغته في إنتاج الأفلام على مرّ السنين.
 

و"ملص" صاحب مسيرة سينمائية غزيرة انطلقت في العام 1970 عبر فيلم “حلم مدينة صغيرة” (1970)، تلاه “القنيطرة 74” (1974)، فـ”أحلام المدينة” (1984)، مرورا بـ”المنام” (1988)، و”الليل” (1993)، و”باب المقام” (2005)، وصولا إلى “سلم إلى دمشق” (2013) وفيلم عن المنشد صبري مدلل حمل عنوان “مقامات المسرة”.
 


ويفتتح المهرجان بالفيلم الفلسطيني الحائز على العديد من الجوائز، “غزة مون أمور” (2020) من إخراج الأخوين طرزان وعرب ناصر، بينما سيعرض الفيلم الأردني القصير “ديانا” (2020) من إخراج ميسون الهبيدي في حفل توزيع الجوائز الختامي.
 

وتدور أحداث فيلم “غزة مون أمور” (غزة حبيبتي) في مدينة غزة، حيث يعيش عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لسهام التي تعمل خياطة في السوق، إلى أن يقرّر في النهاية أن يكشف حبه لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثال أثري لـ”أبولو”، ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

الفيلم الروائي الطويل من بطولة سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري ومنال عوض.

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