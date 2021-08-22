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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للتصادق علي الزواج بمدينة نخل في وسط سيناء

الصادق علي الزواج
الصادق علي الزواج في سيناء

نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة نخل ، حملة للتصادق علي زواج القاصرات، وذلك بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء.
وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن الحملة نظمها فرع المجلس بالمحافظة ، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل. 

زواج ٢٠ أسرة بالمجان 


وأضافت سالم، أنه خلال الحملة تم التصادق علي زواج ٢٠ أسرة بالمجان لأهالي مركز ومدينة نخل والتجمعات التابعة له، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بالمركز.
أشارت سالم الي أن الحملة ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للسكان في محافظة شمال سيناء للعام الجاري، والتي تهدف الي تحسين خصائص المواطن السيناوي عملا بتذليل كافة العقبات التي تحول بين التحاق الأطفال بالعملية التعليمية، حيث تتحمل الدولة كافة النفقات، اذ يتم إصدار الوثائق مجانا. 
من جانبه أكد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أن الحملة تأتي بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بأبناء سيناء، خاصة منطقة وسط سيناء.
أضاف فرج أنه علي هامش حملة التصادق علي الزواج نظم المجلس القومي للسكان ندوة حول ظاهرة زواج القاصرات وخطورتها علي الأم والطفل والمجتمع. 
جرت الحملة في قاعة المؤتمرات بمدينة نخل بحضور، بشير حسن، نائب رئيس مركز ومدينة نخل، الشيخ عبد الفتاح محمد الفقي ، مأذون وسط سيناء ، احمد شفيق، مدير المتابعة في المجلس القومي للسكان ، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بالمحافظة.

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حملة التصادق الزواج نخل سيناء

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