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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي ثان طنطا: نحقق في تعدي موظف إشغالات على سيدة ولن نقبل احتلال الكورنيش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور  محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا اليوم  أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعدي أحد موظفي الإشغالات بالحي على إحدى السيدات بكورنيش الاستاد بمدينة طنطا  محل تحقيق من قبل الشئون القانونية بالحي  وأنه لا يقبل إهانة أي مواطن.


وقال رئيس حي ثان طنطا أن عدد من الباعة الجائلين يفترشون الكورنيش بالكراسي لبيع القهوة والشاي ما يؤدي لإعاقة حركة المواطنين على الكورنيش سواء كورنيش الاستاد أو كورنيش ترعة القاصد والذي كلف الدولة ملايين الجنيهات من أجل عمل متنفس طبيعي للمواطنين بمدينة طنطا .

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وكشف أن موظفي الإشغالات يواجهون تعديات  كثيرة من قبل المواطنين عليهم أثناء تأديتهم عملهم  أثناء محاولتهم رفع الإشغالات من على الكورنيش .


وأشار إلى أن  السيدة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تفترش الكورنيش بالكراسي وتبيع الشاي والقهوة وهو مايعد اشغالا للطريق العام وأن التحقيقات جارية والقانون ولايمكن ترك الكورنيش محتلا بالباعة ولايستطيع المواطنين السير عليه .

وكانت إحدى السيدات قد ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعية تعرضها لضرب من قبل أحد موظفي الإشغالات بحي ثان طنطا عند محاولته مصادرة الكراسي الخاصة بها والتي تفرشها لبيع الشاي والقهوة على الكورنيش ولازالت جهات التحقيق بمحافظة الغربية تواصل التحقيق في الواقعة.

رئيس حي ثان طنطا الباعة الجائلين كورنيش استاد طنطا

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