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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظة المنيا يوجد فيها 192 قرية ضمن عمل مبادرة حياة كريمة بتكلفة إجمالية 23 مليار جنية

متابعة حية لمشروعات حياة كريمة في المنوفية والمنيا وكفر الشيخ.. فيديو

مشروعات مبادرة حياة
مشروعات مبادرة حياة كريمة

قال المهندس محمد ربيع منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية ، أن مبادرة حياة كريمة تعمل في مركزين بالمحافظة هما الشهداء وأشمون بإجمالي 81 قرية ، لافتا إلى أن المبادرة تعمل علي إنشاء العديد من المجمعات الخدمية بالإضافة إلي توصيل الغاز الطبيعي وتوفير فرص عمل لشباب القري .

 

ومن جانبه أضاف المهندس  أشرف ناجي الطحاوي منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا ، أن محافظة المنيا يوجد فيها 192 قرية ضمن عمل مبادرة حياة كريمة بتكلفة إجمالية 23 مليار جنية لافتا ألي أن المبادرة تعمل علي تقديم جميع الخدمات الاجتماعية ونعمل في أكثر من 16 قطاع.

وأوضح أشرف ناجي الطحاوي، أنه تم بناء 4 مدارس وعمل تطوير لشبكات الطرق  وإدخال مياه وغاز طبيعي إلي جميع القري التي تعمل عليها المبادرة مشيرا إلي أن المبادرة تعمل علي بناء 8 مجمعات خدمية في محافظة المنيا وتوابعها .

 

وتابع المهندس إسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ ، أن مركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ تم ادارجه ضمن المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة ويتكون من 5 وحدات محلية تضم 18 قرية أم .


واستكمل إسلام جبر ، نعمل في جميع محاور حياه كريمة بالتوازي في جميع القري ونعمل في مشاريع الصرف الصحي وشبكات الكهرباء ونعمل علي إنشاء الوحدات الصحية الجديدة طبقا لمعاير التـامين الصحي الشامل لافتا إلي أن جميع الوزارات تبذل اقصي جهدها في تنفيذ مشروعات حياة كريمة .

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