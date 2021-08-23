أهالى مركز فرشوط فى قنا يطالبون بإنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد

ناشد أهالى مركز فرشوط، محافظة قنا ، فى رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، وزير النقل ، بإنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، مما أثار ضجرهم، لاسيما وأنه مزلقان رئيسي بالمدينة، وتكثر عليه الحركة المرورية ، كما تكثر عليه الحوادث، التي أدت إلى ووقوع عدد من الضحايا .

ويقول محمد أحمد أحد الأهالى فى رسالتهم: "إننا نعاني من عدم وجود كوبري أعلى مزلقان فرشوط، مما يشكل خطرًا جسيما على أرواح المواطنين، في ظل عدم احترام البعض لقواعد المرور".

وأضاف أن هناك من المواطنين من يمرون أسفل حواجز المزلقان، كون اعتبار لسير القطارات أو بدء تحركها وانطلاقها من المحطة، مما يهدد أرواحهم، ويقع اللوم والتقصير على عامل للمزلقان بعدها ، مؤكدا على أنهم تقدما بالعديد من الشكاوى والمطالبات لإنشاء كوبري أعلى مزلقان فرشوط نجع حمادي، إلى أنه لا جديد حتى هذه اللحظات .

وأشار الى أهمية ذلك الكوبري في تسيير الحركة المرورية، خاصة وأن مركز فرشوط من المراكز التجارية وتكثر فيه الحركة والنشاط، مطالبا بعمل كوبرى مشاه أعلى تلك المزلقانات لمرور المواطنين بأمان ومنع تعرضهم للحوادث.

مناشدين المسئولين العمل على ايجاد حل لهذا الوضع للحد من الحوادث و الحفاظ على أرواح المواطنين.

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