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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

أهالى مركز فرشوط فى قنا يطالبون بإنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد

صدى البلد

ناشد أهالى مركز فرشوط، محافظة قنا ، فى رسالة  لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، وزير النقل ، بإنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، مما أثار ضجرهم، لاسيما وأنه مزلقان رئيسي بالمدينة، وتكثر عليه الحركة المرورية ، كما تكثر عليه الحوادث، التي أدت إلى ووقوع عدد من الضحايا .

 

ويقول محمد أحمد أحد الأهالى فى رسالتهم: "إننا نعاني من عدم وجود كوبري أعلى مزلقان فرشوط، مما يشكل خطرًا جسيما على أرواح المواطنين، في ظل عدم احترام البعض لقواعد المرور".

 

وأضاف أن هناك من المواطنين من يمرون أسفل حواجز المزلقان، كون اعتبار لسير القطارات أو بدء تحركها وانطلاقها من المحطة، مما يهدد أرواحهم، ويقع اللوم والتقصير على عامل للمزلقان بعدها ، مؤكدا على أنهم تقدما بالعديد من الشكاوى والمطالبات لإنشاء كوبري أعلى مزلقان فرشوط  نجع حمادي، إلى أنه لا جديد حتى هذه اللحظات .

 

وأشار الى أهمية ذلك الكوبري في تسيير الحركة المرورية، خاصة وأن مركز فرشوط من المراكز التجارية وتكثر فيه الحركة والنشاط، مطالبا بعمل كوبرى مشاه أعلى تلك المزلقانات لمرور المواطنين بأمان ومنع تعرضهم للحوادث.

 

مناشدين المسئولين العمل على ايجاد حل لهذا الوضع للحد من الحوادث و الحفاظ على أرواح المواطنين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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