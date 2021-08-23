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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 7 طرق سريعة أسرع حيل لحرق الدهون

حرق الدهون
حرق الدهون

عندما يتعلق الأمر بتقليل وزن الجسم ،فواكه عديدة  مليئة بالعناصر الغذائية الحيوية لإبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول إليك أفضل 7 فواكه  فعالة في حرق الدهون وفقا لموقع هيلث:

1- التفاح


يعتبر التفاح من أهم الفواكه  الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة. تشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل دهون البطن

وحرق الدهون

. تشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من الألياف القابلة للذوبان يوميًا فعال في تقليل دهون البطن بنسبة 3.7٪ خلال فترة 5 سنوات.

2-المشمش الطازج


يعد المشمش الطازج من الفواكه الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان للأشخاص الذين يخضعون لبرنامج نظام غذائي قليل الدسم تمتص الألياف كميات أكبر من الماء وتحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام وحرق أسرع للدهون

3-الافوكادو

 الأفوكادو من فواكه التى تشتهر باحتوائها على نسبة عالية من الدهون و تساعد الكميات الكبيرة من أحماض أوميجا 9 الدهنية وتحويل الدهون إلى طاقة وحرق أسرع للدهون

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4-الموز

الموز  من الفواكه الرائعة في تقليل دهون الجسم وإبقائنا ممتلئين لفترة أطول ، ويمكن أن يساعد محتواها العالي من المغنيسيوم والبوتاسيوم في حل مشاكل الهضم والانتفاخ.

5-التوت الأزرق

التوت الأزرق من أكثر الفواكه غني بمضادات الأكسدة المفيدة لمحاربة الدهون و تساعد مضادات الأكسدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي لدينا والتي تصبح أكثر فاعلية في حرق السعرات الحرارية.

6-الشمام 


الشمام  يحتوي على عوامل مضادة للالتهاب ويحتوي الشمام أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من السموم 

7- جريب فروت


أظهرت الأبحاث أن تناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات يقلل من دهون البطن ويقلل من مستويات الكوليسترول غير المنتظمة. أظهر متطوعون في دراسة انكماشًا في محيط الخصر لديهم يصل إلى بوصة واحدة فقط عن طريق تناول الجريب فروت قبل تناول وجبات صحية ومتوازنة.

 

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