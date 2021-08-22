4 مكونات ... وصفة سهلة للتخسيس وتكسير الدهون

قال الدكتور خالد الغزالى ، استشاري النباتات الطبية، إن الألياف الغذائية تعمل على تقليل امتصاص الدهون ، الكربوهيدرات ، لافتا إلى أن كورس العلاج الغذائى يكون خالى تماما من مصطلح " تناول الأكل " ، لافتا إلى أن نبات البيستا مكون من 4 عناصر تساعد على التخسيس .

وأضاف " الغزالى " ، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية عبر فضائية صدى البلد ، أن نبات البيستا يحتوى على السيليوم ، الردة ، الشوفان بالاضافة إلى الكروم بإجمالى 500 وحدة فى هذا المنتج ، ومضادات الأكسدة وفيتامين سى .



ولفت إلى أن الكروم يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم ، وأن الانسولين فى الدم يعمل على تكوين الدهون وتكسير البروتينات والأعصاب ويصيب الفرد بمرض السكرى .



وكشف الدكتور خالد أحمد الغزالي استشاري النباتات الطبية فى تصريحات سابقة أن المكونات الطبيعية أهم العوامل الرئيسية فى فقدان الوزن، منوها إلى أن المكونات الطبيعية تحتوى على نباتات طبيعية فقط، بنسبة 100%.

وأضاف أنه يجب كثرة تناول جميع الأطعمة التى تحتوي على الألياف، وذلك لتساعد فى عملية الهضم، كاشفا أن العيش السن والفاكهة والخضروات تحتوى على الألياف وينصح بتناول هذه الأطعمة.

وأوضح استشاري النباتات الطبية، إلى أن كورس " الأنسليوم " له قدرة هائلة جدا على امتصاص المياه وزيادة حجمها ، مما يزيد من الإحساس بالشبع ، لافتا إلى أن أكثر مسببات زيادة الوزن هي الأكلات التي تحتوي على سكريات مرتفعة ، وليست الدهون ، كما كان يعتقد ، مؤخرا ، والتي تصبح إدمانا لدى الكثيرين .