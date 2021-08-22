بسبب رسوبه في الثانوية العامة .. قرار من النيابة بشأن انتحار طالب في حدائق القبة

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة شاب انتحر بسبب رسوبة في الثانوية العامة بمنطقة حدائق القبة وذلك بعد انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت النيابة استدعاء أسرة الطالب لسماع أقوالها حول الواقعة.

وأوضحت التحريات الأولية، ان طالب في الثانوية العامة أقدم على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه من طبنجة، بسبب رسوبه في الثانوية العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن طالب في الثانوية العامة يدعى كريم أطلق النار على نفسه، و بالفحص تبين إصابته بطلق ناري، وكشفت التحريات أن الطالب أقدم على الإنتحار بعد رسوبه في امتحانات الثانوية مستخدما طبنجة، وجرى التحفظ على السلاح.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.