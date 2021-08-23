أسعار فئات جاجوار XF موديل 2021 بالسوق المصري .. صور

تعتبر شركة جاجوار الانجليزية و التابعة لعلامة لاند روفر، هي واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث تشتهر باصداراتها القوية و المتنوعة، و التي تضم الكثير من وسائل التحكم، إلى جانب القدرات الميكانيكية القوية، مع الاطلالة الخارجية و التي تختلف من طراز إلى اخر.

و تقدم شركة جاجوار نسختها XF موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم، P250 PRESTIGE و P250 R DYNAMIC، و الفئة الثالة كاملة التجهيزات وهي P250 R DYNAMIC AWD.

القياسات الهيكلية وتصميم جاجوار XF موديل 2021

تأتي جاجوار XF موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.954 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 2.091 مم، بالارتفاع يبلغ 1.457 مم ، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لتر، و قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.960 مم.

ترتكز السيارة جاجوار XF موديل 2021 على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية انيقة، بينما تأتي بمقدمة ساحرة ذات مصابيح انسيابية تبدو اكثر عدوانية، بالاضافة إلى منظومة الشبكات الامامية المتعددة المقاطع، و التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بجانب اللمسات الغئرة و البارزة التي يستند اليها التصميم الخارجي.

مواصفات السيارة جاجوار XF موديل 2021

تستمد السيارة جاجوار XF موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 244 كيلومتر في الساعة، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء، تنقل السرعة عبر منظومة الدفع الخلفي.

ومع هذه القدرات الفنية تستطيع النسخة جاجوار XF موديل 2021 أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 6.6 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كم، كما تضم حزمة متطورة من وسائل الامن و السلامة، بالاضافة إلى عناصر الرفاهية ومساعدة قائد المركبة.

أسعار السيارة جاجوار XF موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل P250 PRESTIGE 2021محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,350,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC 2021محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,390,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC AWD 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,490,000 جنيه.