الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية: نتوقع استيعاب 60 ألف طالب خلال العام القادم

قال الدكتور محمد حلمى الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن كل كلية حكومية سوف تنشأ كلية أهلية تنفق على نفسها وما يفيض منها تنفقه على الجامعة الحكومية، وتابع:"نحسن الأماكن ونرفع رواتب أعضاء هيئة التدريس"، لافتاً إلى أن الجامعات الأهلية سوف تبدأ العمل العام الدراسى المقبل والذى يليه.

وأضاف "الغر"، خلال حواره ببرنامج مساء دى أم سى، المذاع على فضائية دى أم سى، أن مع دخول الـ14 جامعة أهلية خلال العام المقبل والذى يليه سوف تتغير خريطة المصروفات في الجامعات الخاصة.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، إلى أن العام الماضى استوعبت الجامعات الخاصة والأهلية 40 ألف طالب ، منوهاً إلى أنه فى هذا العام سيكون لدينا القدرة على استيعاب 60 ألف طالب، قائلا:" أتوقع أن تشهد الكليات الأهلية والخاصة إقبال كبيراً".

وفى سياق أخر، قال دكتور محمد حلمى الغر، الأمين العام للمجس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الحكومة لم يكن لديها القدرة فى أستيعاب كافة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، أو عدم القدرة على استيفاء رغبات الطلاب فى الكليات.

واضاف محمد حلمى الغر، أن كل هذا جعل الطلاب يفكرون فى السفر للخارج والتعلم فى الكليات الخارجية، وبعد ذلك ظهرت فكرة الجامعات الخاصة.

وأشار الأمين العام للمجس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن الدولة تدخلت بين هذه القطاعات وقامت بعمل جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح، ولكن الدولة ساهمت بشكل كبير فى إنشائها والطالب يدفع التكلفة الحقيقة فقط بدون أى أرباح.

وتابع الأمين العام للمجس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية،أن المصروفات وصلت لحوالى 50% من الجامعات الخاصة، ونحن فى طريقنا للتوسع فى هذه الجامعات تدريجياً إلى أن نصل لتكون تقريباً 14 جامعة أهلية بجانب الجامعات الخاصة المتواجدة.