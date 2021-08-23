محمد الخولي : مفاوضات التجديد مع علي ماهر لم تستغرق دقائق

أبدى محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عن سعادته بتجديد تعاقد الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر .

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

مفاوضات التجديد مع علي ماهر لم تستغرق دقائق ، فقد أبدى المدير الفني سعادته بتواجده على رأس القيادة الفنية للنادي المصري ، وترحيبه بتجديد تعاقده ، كما أنه نجح في التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل ، رغم قلة الإمكانيات الفنية والمادية ، لكن مجلس الإدارة يتعهد بتوفير متطلبات الجهاز الفني من اللاعبين ، للظهور بشكل يليق بمكانة النادي الموسم المقبل في بطولتي الدوري العام و كأس الكونفدرالية الإفريقية .