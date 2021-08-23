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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. منصة أيادي مصر لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية

الصناعات الحرفية
الصناعات الحرفية

أطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة اي فاينانس ، منصة أيادى مصر، والتي تسعى لاستخدام التكنولوجيا في أنشطة تعزيز بناء القدرات لدعم المرأة المصرية والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة..

-منصة أيادى مصر" منصة متكاملة الأركان  يوجد بها تدريب وتأهيل للمرأة في المحافظات وأصحاب المشروعات الحرفية والتراثية.

 -يتم عرض منتجاتهم من خلال المنصة ويتم تدريبهم على كيفية رفع منتجاتهم على المنصة وكيفية تسعيرها لتسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر.

- المواطن يستطيع أن يطلب المنتج المعروض على المنصة والدفع اونلاين ويتم متابعة عملية الشحن إلى أن يصل المنتج للمواطن مع حفظ حق المواطن في إرجاع المنتج.

- المنصة تشجع على التسوق الإلكترونى داخل مصر وتخلق سوق للمنتجات المصرية اليدوية خارج مصر.

-وزارة التنمية المحلية تتابع  معدلات الأداء وتدريب المشتركين في المنصة.

 - لا يوجد شروط بعينها لمن يريد المشاركة في المنصة  إلا جودة المنتج المقدم.

- يستطيع أى مواطن التواصل مع المنصة عن طريق وسائل الاتصال المتاحة على الموقع الإلكترونى لها وهو " "AyadyMisr.comوكذلك عن طريق الخط الساخن لها 15255 او عن طريق الايميل الخاص بالمنصة [email protected]

-تسعى المبادرة لتعزيز إمكانات التجارة الإلكترونية الريفية في مصر.

-تقوم المنصة الإلكترونية  AyadyMisr.com ، بتسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج بإستخدام السوق الإلكتروني شاملة العرض والتسويق والتجارة.

- تتيح المنصة الخدمات المالية اللازمة لعمليات البيع والشراء وكذلك الخدمات التمويلية للمنتجين لدعم حركة الإنتاج.

 - تدير شركة "اسواق مصر" eAswaaqMisr إحدى شركات اي فاينانس e-Finance الوطنية خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية بكافة مراحلها.

 -توفير أون لاين كتالوج لكافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة.

-تستهدف المنصة أعمال الفخار والخزف و منتجات الجلود و مشغولات خشبية ومشغولات معدنية وكروشيه وتطريز وملابس ومفروشات ومنسوجات و ادوات ومستلزمات منزلية و إكسسوارات. 

-مزايا المنصة تمكين المرأة المصرية وتسويق منتجاتها، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للمرأة المصرية وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

-تقوية قدرات وإمكانيات المرأة في مجال الاتصالات الرقمية ومهارات التسويق والتعبئة والتسعير، وإتاحة المواد الخام ومدخلات ومستلزمات الإنتاج لتسهيل عملية الانتاج للمرأة.

-معرفة العرض والطلب في قطاع الحرف اليدوية ،وخدمات مالية ومصرفية لمشروعات المرأة.

-تطوير مجتمع متكامل للحرف اليدوية وكافة مقدمي الخدمات و المنتجات اللازمة لعملية الانتاج ،وسوق دائم يعرض كل المنتجات والخدمات بطريقة ديناميكية ويصل الى العميل من مكانه.

-استهداف أسواق جديدة محلية واقليمية ودولية ،و إستخدام التكنولوجيا الحديثة في عرض وبيع المنتجات والخدمات بطريقة مبهرة وجذابة للعملاء.

-الخدمات الترويجية الالكترونية المستهدفة لدول معينة وبلغات محددة ولفئات عمرية مناسبة ولطبقات اجتماعية وثقافية وتعليمية ملائمة.

-الاتاحية 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع ،والدعم اللوجستي والفني والتقني.

انفوجراف منصة ايادى مصر المنتجات الحرفية والتراثية وزارة التنمية المحلية برنامج الأغذية العالمي حياة كريمة

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