انفوجراف.. منصة أيادي مصر لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية

أطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة اي فاينانس ، منصة أيادى مصر، والتي تسعى لاستخدام التكنولوجيا في أنشطة تعزيز بناء القدرات لدعم المرأة المصرية والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة..

-منصة أيادى مصر" منصة متكاملة الأركان يوجد بها تدريب وتأهيل للمرأة في المحافظات وأصحاب المشروعات الحرفية والتراثية.

-يتم عرض منتجاتهم من خلال المنصة ويتم تدريبهم على كيفية رفع منتجاتهم على المنصة وكيفية تسعيرها لتسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر.

- المواطن يستطيع أن يطلب المنتج المعروض على المنصة والدفع اونلاين ويتم متابعة عملية الشحن إلى أن يصل المنتج للمواطن مع حفظ حق المواطن في إرجاع المنتج.

- المنصة تشجع على التسوق الإلكترونى داخل مصر وتخلق سوق للمنتجات المصرية اليدوية خارج مصر.

-وزارة التنمية المحلية تتابع معدلات الأداء وتدريب المشتركين في المنصة.

- لا يوجد شروط بعينها لمن يريد المشاركة في المنصة إلا جودة المنتج المقدم.

- يستطيع أى مواطن التواصل مع المنصة عن طريق وسائل الاتصال المتاحة على الموقع الإلكترونى لها وهو " "AyadyMisr.comوكذلك عن طريق الخط الساخن لها 15255 او عن طريق الايميل الخاص بالمنصة [email protected]

-تسعى المبادرة لتعزيز إمكانات التجارة الإلكترونية الريفية في مصر.

-تقوم المنصة الإلكترونية AyadyMisr.com ، بتسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج بإستخدام السوق الإلكتروني شاملة العرض والتسويق والتجارة.

- تتيح المنصة الخدمات المالية اللازمة لعمليات البيع والشراء وكذلك الخدمات التمويلية للمنتجين لدعم حركة الإنتاج.

- تدير شركة "اسواق مصر" eAswaaqMisr إحدى شركات اي فاينانس e-Finance الوطنية خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية بكافة مراحلها.

-توفير أون لاين كتالوج لكافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة.

-تستهدف المنصة أعمال الفخار والخزف و منتجات الجلود و مشغولات خشبية ومشغولات معدنية وكروشيه وتطريز وملابس ومفروشات ومنسوجات و ادوات ومستلزمات منزلية و إكسسوارات.

-مزايا المنصة تمكين المرأة المصرية وتسويق منتجاتها، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للمرأة المصرية وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

-تقوية قدرات وإمكانيات المرأة في مجال الاتصالات الرقمية ومهارات التسويق والتعبئة والتسعير، وإتاحة المواد الخام ومدخلات ومستلزمات الإنتاج لتسهيل عملية الانتاج للمرأة.

-معرفة العرض والطلب في قطاع الحرف اليدوية ،وخدمات مالية ومصرفية لمشروعات المرأة.

-تطوير مجتمع متكامل للحرف اليدوية وكافة مقدمي الخدمات و المنتجات اللازمة لعملية الانتاج ،وسوق دائم يعرض كل المنتجات والخدمات بطريقة ديناميكية ويصل الى العميل من مكانه.

-استهداف أسواق جديدة محلية واقليمية ودولية ،و إستخدام التكنولوجيا الحديثة في عرض وبيع المنتجات والخدمات بطريقة مبهرة وجذابة للعملاء.

-الخدمات الترويجية الالكترونية المستهدفة لدول معينة وبلغات محددة ولفئات عمرية مناسبة ولطبقات اجتماعية وثقافية وتعليمية ملائمة.

-الاتاحية 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع ،والدعم اللوجستي والفني والتقني.