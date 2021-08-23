شريف إكرامي يعزي أحمد حسن في وفاة والدته

تقدم شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز بالتعازي لـ أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، في وفاة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر".

ودشن شريف اكرامي كاتبًا: “البقاء لله في وفاة والده ك/ أحمد حسن تقبلها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته و رزقه هو و اسرته الصبر و الاجر و الثبات”.

وأعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق، وفاة والدته أمس عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بفيس بوك قائلا: “ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها”.



وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.