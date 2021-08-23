وزيرة الصحة: كل العاملين بالقطاع الإداري مدعوون لأخذ اللقاح في أغسطس وسبتمبر

قالت وزيرة الصحة والسكان إن كل العاملين بالقطاع الإداري للدولة بكل فئاتهم مدعوون ان يأخذوا اللقاح فى شهر أغسطس وسبتمبر مثلهم مثل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وهم يمثلون 4,5 مليون مواطن.



واضافت وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر صحفى لها اليوم أن من ضمن الأولويات فى القطاع الإداري للدولة قطاع البنوك والاماكن المغلقة التى بها تعامل كبير مع الجمهور.



وتابعت " قمنا بالتوجيه لجميع الوزارات المعنية للتسجيل على الموقع لأخذ اللقاح خلال الشهر القادم لتنتظم عملية العمل،مشيرة إلى أن الاقتصاد مدعو مثل التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

وعن طلاب الجامعة قالت وزيرة الصحة انه يجب على كل طالب أن يسجل على الموقع أولا وبعد ذلك يذهب إلى مستشفى الطلاب التى يتبع لها وستقوم المستشفي بامداد الوزارة بالطلاب الذين سبق لهم التسجيل ويوميا ستأتي البيانات للوزارة وسيتم تصحيح التسجيل ويأخذ اللقاح فى مستشفى الجامعة وفى النهاية يحصل على شهادة ال Qr كود.