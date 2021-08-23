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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جريت وول تكشف رسمياعن السيارة تانك 600

تانك 600
تانك 600

كشفت شركة جريت وول الصينية رسميا  عن السيارة الـSUV الجديدة تانك 600، وذلك من خلال نشر عدد من الصور الخاصة بالشكل الخارجى لها ، لتكون بذلك النسخة والوسطية ما بين تانك 300 و تانك 700 .

وأوضحت شركة جريت وول الصينية أن السيارة تانك 600 ، ستاتى بأبعاد طولها سيبلغ 5,070 مم، وعرضها 1,934 مم، وارتفاعها 1,905 مم، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2,850 مم ، ولذلك ستكون السيارة الجديدة اكبر من تويوتا لاندكروزر و هافال H9 والتي تصنعها أيضاً شركة جريت وول .

وتابعت شركة جريت وول الصينية ان السيارة تانك 600 ، ستكون بشكل خارجى يحتوى على واجهة امامية من الشبك الكرومي الضخم ومصابيح ليد الأمامية الكاملة ، و ستكون أكثر فخامة ورحابة كما هو مبين فى الصور .

 

وستستمد السيارة تناك 600 ، قوتها من عدة محركات سعات 2.0 لتر و2.4 لتر و3.0 لتر، ومن المتوقع أن تحصل على إصدار هجين في المستقبل، ويُقال أن أقوى محرك سعة 3.0 لتر توربو يولد قوة 349 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات مع نظام دفع كُلي.

واكدت جريت وول الصينية ، ان السيارة تانك 600 من المقرر أن يتم اطلاقها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري ، على ان يكون الانتاج السنوى لها 60 الف نسخة فقط .

SUV تويوتا جريت وول تويوتا لاندكروزر صيني

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