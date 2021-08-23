عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني

حزب حماة وطن يكرم
حزب حماة وطن يكرم اوائل الثانوية العامة

كرّم حزب حماة الوطن عدداً من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والثانوي الفني، بحضور لفيف من رجال الدولة والوزراء، وقيادات الحزب.

 

وشارك في التكريم من قيادات حزب حماة الوطن، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندي، النائب الأول للرئيس، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، كما حضر التكريم، كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والنائب عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ.

 

وألقى اللواء طارق نصير، كلمة رحب فيها بحضور الحفل، وقال "كل التهاني لكم على نجاحكم المتميز وتفوقكم المقدر والتهنئة لأسرتكم الكريمة على ما بذلته من جهد مضني لمعاونتكم على تحقيق هذا النجاح، فكلنا يعلم أن النجاح هو نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، تبداً هذه المنظومة من الطالب ذاته واستعداداه مروراً بالأسرة وجهدها وصولاً إلى المدرسة".

 

وقدم اللواء طارق نصير الشكر لكل من ساهم في هذا اليوم ورعاة يوم التفوق، وقال "أؤكد دوماً على أننا نطالب بالنظر إلى المستقبل، وأنتم مستقبل أمتنا والأعمدة التي ستستمر بها نهضتنا".

 

وأبدى الطلاب المشاركين في التكريم عن سعادتهم، وقالت طالبة من المكرمات "كانت فرحة لا توصف، لإن أول لقاء أجى فيه القاهرة كان رائع واستقبال مشرف"، فيما قال أحد الطلاب المتفوقين "طالب حسيت براحة بعد التكريم"، وقالت طالبة أخرى" كنت مبسوطة قوى وحسيت أن تعب السنة كان ليه نتيجة.

حزب حماة الوط أوائل الثانوية العامة والأزهرية حماه الوطن الطلاب رئيس حزب حماة الوطن

ترشيحاتنا

حقيقه انفصال أحمد الشيخ عن زوجته الثانية

وتستمر أزمات المنتخب.. الإصابات وكورونا تبعد محمد صلاح عن التصفيات والأولمبياد

مستشار قانوني: الإيجار القديم كان فترة الحروب والتهجير ويجب إنهاء التعامل به|فيديو

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

مشروعات الاستزراع السمكى وكيف يتم بـ الأراضي الصحراوية.. فيديو

بالتعاون مع «صندوق تحيا مصر» وزيرة التضامن: إطلاق قافلة "أبواب الخير" 5 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

أزهري يعلق على واقعة رفض فتيات تغسيل سيدة متوفاة لا تصلي

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ