بالتعاون مع «صندوق تحيا مصر» وزيرة التضامن: إطلاق قافلة "أبواب الخير" 5 سبتمبر

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق أكبر قافلة "أبواب الخير " 5 سبتمبر المقبل ،بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى ، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، والمجتمع المدنى وأنه سبق الحصول على ٣ ارقام قياسية ،فى القوافل الخيرية .

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستطلق قافلة آخرى إلى السودان تشمل معقمات وكحول ، قائلة لممثلى الجمعيات «هناك قافلة للسودان ومحتاجين خيم تكفى ٥ أفراد ، وهنشتريها من الجمعيات» ، قائلة تم تجهيز ٥ آلاف بطانية و٢ طن كحول لافته الى إن الوزارة تعمل على تطوير دور الرعاية، وفقا لتوجيهات الرئيس لتطوير 40 مؤسسة كبيرة لتوفير كافة احتياجات الأطفال بمؤسسات الرعاية، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تضم هذه الدور كل احتياجات الأطفال، كما توفر لهم بيئة تنموية تحتوي على أماكن ليس فقط للإقامة، ولكن أيضا للرياضة، والفن و المسرح، وأيضا مكان للتغذية، والكترونيات وتوفير مساحات خضراء بدور الرعاية، بالإضافة إلى أماكن للمشرفين حيث العمل على توفير بيئة داعمة لهم.

وأكدت الوزيرة انه سيتم تفعيل خط ساخن بالمؤسسات يقوم عليه أبناء المؤسسة بمعنى أنهم سوف يستقبلون شكاوى أخواتهم، ويوفون الوزارة بتقرير عما يحدث داخل هذه المؤسسات لافته الى أنه يوجد 21 مؤسسة فى 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد 10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة فى عدد من المحافظات التى تضم عدد كبير من كبار بلا مأوى.