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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز على المنصة الافتراضية

صدى البلد

انطلقت الدورة التدريبية للجمباز الفني والإيقاعي على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية الــ «زووم» والتى دعت لها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مختلف برامج الأولمبياد الخاص بالدول العربية، وبتنظيم من الأولمبياد الخاص المصرى من أجل الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص بألمانيا 2023 ، واستكمالا للخطة التدريية للاولمبياد الخاص المصرى والتى اعتمدها مجلس الامناء برئاسة المهندس هانى ومحمود .

 

قاعدة من المدربين المؤهلين فى الرياضات المعتمدة بالاولمبياد الخاص المصرى 

 

 وحرص د باسم التهامى مدير عام الاولمبياد الخاص المصرى على استكمال الخطة التدريبية رغم جائحة كورونا من أجل بناء قاعدة من المدربين المؤهلين للعمل فى الاولمبياد الخاص، مشيرا الى أن الاولمبياد الخاص المصرى أصبح يمتلك قاعدة من المدربين المؤهلين فى الرياضات المعتمده من قبل الاولمبياد الخاص الدولى والتى تصل الى 36 رياضة أولمبية صيفية وشتوية ، وتبدأ الدورات بدورات اساسية ، ثم دورات متقدمه ، ثم دورات لكبيرى مدربين ، وتشهد هذه الدورة مشاركة 45 مدربا من مصر و6 دول عربية ، وأن المشاركين فى تلك الدورة قد حصلوا من قبل على دورة تدريب أساسية .  

 
ويلقى المحاضرة التدريبية الأساسية الدكتور حسين بسيونى رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيروبيك بالاتحاد المصرى للجمباز، المدير الفنى للجمباز للعديد من الأندية والهيئات الرياضة، والمدرب المعتمد من الأولمبياد الخاص الدولى، حاصل على رخصة التدريب الدولية من الاتحاد الدولى للجمباز.

 50 حدثا بمشاركة 15 الف مدرب ومدربة شهدها الأولمبياد الخاص رغم كورونا

وصرح د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن  المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ومن منطلق  حرصه على استكمال الدورات التدربيبة التى بدأتها الرئاسة منذ سنوات ، اكد على ضرورة عقد تلك الندوات عبر المنصة الافتراضية .

وقال عماد محي : يكفى ان عام 2020 عام الجائحة شهد اقامة 50 حدثا بمشاركة 15 الف مدرب ومدربة من مختلف برامج المنطقة ، وأن زيادة عدد الدول التى تمارس رياضة الجمباز ، دفع الرئاسة الاقليمية بالتنسيق مع الاولمبياد الخاص المصرى على  اقامة هذه الدورة  ، وأن الدورة الحالية سوف تتناول مقدمة عن الأولمبياد الخاص، ومحاضرة عن التقسيم بالأولمبياد الخاص، ومحاضرة حول مبادئ تدريب الجمباز لاعبى الاولمبياد الخاص، وآخر المحاضرات لتلك الدورة عن المسابقات الرسمية وطرق تنظيمها.


وأضاف أن رياضة الجمباز تجمع بين القوة والمرونة، وبراعة الأداء الجمالي، وتتوافر المسابقات للذكور في مجال الجمباز الفني، بينما تتوافر للإناث في مجالي الفني والإيقاعي، ويمكن أن يتسابق الذكور مع الإناث في المسابقات المتكاملة، أو في مسابقات مخصصة للتسابق المختلط تضم مسابقة واحدة أو اثنتين على الأكثر في جميع رياضات الأولمبياد الخاص، يتم تقسيم اللاعبين في مجموعات وفقا لمستويات القدرة، والسن والجنس.

الالعاب الإقليمية بأبوظبى شهدت مشاركة 7 دول 
وصرح شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية بأن الألعاب الاقليمية الماضية التي أقيمت بأبوظبي 2018 شهدت مشاركة 7 دول من خلال 32 لاعبًا ولاعبة والدول كانت مصر، والإمارات، وعمان، وسوريا، ومن الدول الأجنبية: باكستان، وهونج كونج، وروسيا، وكذلك الألعاب العالمية التي أقيمت فى أبوظبي 2019، شهدت مشاركة عدد كبير من الدول العربية اضافة الى الدول الاجنبية . 


وأضاف أنه تم إدراج الجمباز للمرة الأولى كرياضة رسمية عام 1972، وكان ذلك في إطار الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بلوس انجلوس، وتسابق فيها 11 لاعبا في حركات الترامبولين والتمارين الحرة، بحلول الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بنورث كارولينا 1999، بلغ عدد المتسابقين 280 لاعبا مثلوا 43 برنامجا حول العالم، وقد تسابق في الألعاب العالمية الصيفية بإيرلندا 2003، 283 لاعبا من 43 برنامجا، ويبلغ عدد المتسابقين في هذه الرياضة، على مستوى الأولمبياد الخاص في المنطقة، حاليا 1296 لاعبا .

أولمبياد الخاص جائحة كورونا المهندس هانى ومحمود أيمن عبد الوهاب عماد محي

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