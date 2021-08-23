مصرع مدير مبيعات فى حادث تصادم على طريق جمصة

لقي مدير مبيعات، مصرعه وأصيب 2 أخران بعدما تصادف مرور المجني عليه مترجلا علي جانب الطريق الدولي "دمياط - كفر الشيخ" وذلك أثناء وقوع تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية علي الطريق حيث أطاحت الدراجة بالمجني عليه أثناء مروره، وذلك أمام منطقة 15 مايو بجمصه في الدقهلية.
تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم على الطريق الدولي "دمياط -كفر الشيخ" أمام منطقة "15 مايو".
وتبين أن طرفي الحادث السيارة رقم "س ب د 1499 ملاکی" قيادة "عمرو موسى عبدالله محمد" 25 سنة سائق والدراجة النارية رقم "ط م أ 3193" قيادة "محمد الشبراوي على السيد" 32 سنة عامل حيث وقع الحادث بسبب اصطدام السيارة بالدراجة النارية من الجانب الأيمن حال عبورها الطريق أمامه وانحراف الدراجة واصطدامها بـ "مسعد رزق علي" 43 مدير مبيعات حال سيره مترجلا على جانب الطريق، ونجم عن ذلك مصرع الأخير وإصابة قائد الدراجة النارية بجرح سطحی متهتك بفروة الرأس ومرافق قائد السيارة "عبدالله يوسف إبراهيم" 30 سنة بنزيف بالأنف.
تم نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى جمصة المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي "ولا يمكن استجوابهما".