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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مدير مبيعات فى حادث تصادم على طريق جمصة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي مدير مبيعات، مصرعه وأصيب 2 أخران بعدما تصادف مرور المجني عليه مترجلا علي جانب الطريق الدولي "دمياط - كفر الشيخ" وذلك أثناء وقوع تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية علي الطريق حيث أطاحت الدراجة بالمجني عليه أثناء مروره، وذلك أمام منطقة 15 مايو بجمصه في الدقهلية.


تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم على الطريق الدولي "دمياط -كفر الشيخ" أمام منطقة "15 مايو".


وتبين أن طرفي الحادث السيارة رقم "س ب د 1499 ملاکی" قيادة "عمرو موسى عبدالله محمد" 25 سنة سائق والدراجة النارية رقم "ط م أ 3193" قيادة "محمد الشبراوي على السيد" 32 سنة عامل حيث وقع الحادث بسبب اصطدام السيارة بالدراجة النارية من الجانب الأيمن حال عبورها الطريق أمامه وانحراف الدراجة واصطدامها بـ "مسعد رزق علي" 43 مدير مبيعات حال سيره مترجلا على جانب الطريق، ونجم عن ذلك مصرع الأخير وإصابة قائد الدراجة النارية بجرح سطحی متهتك بفروة الرأس ومرافق قائد السيارة "عبدالله يوسف إبراهيم" 30 سنة بنزيف بالأنف.

 

تم نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى جمصة المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي "ولا يمكن استجوابهما".  
 

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