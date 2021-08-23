افتتاح معرض الأسرة المنتجة بـ نادى قنا الاجتماعي .. صور

افتتحت المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، فعاليات معرض الأسرة المنتجة، الذي تنظمه إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ، بهدف تمكين المرأة القنائية اقتصاديا و تشيجعها علي اقتحام سوق العمل.

جاء ذلك بحضور حنان ناصر ، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والعديد من أعضاء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المشاركة بالمعرض.



قالت السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الفتيات و السيدات القنائيات على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهن؛ وتشجيعاً لهن علي تبني فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الإستفادة من تلك الطاقات المعطلة، باعتبار المرأة عنصرا اساسيا في تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية الحديثة ومن أجل المساهمة في القضاء علي مشكلة البطالة و توفير فرص عمل مناسبة لهن .



وأضافت سكرتير مساعد قنا ، شارك في المعرض عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من خلال عرض العديد من المنتجات التي تميزت بجودة صناعتها وأسعارها التنافسية مثل" المشغولات اليدوية- الفركة- أقمشة - الشنط- الملابس- الكليم- مشغولات الآركت- الملابس- مأكولات- لوحات فنية- زيوت عطرية و طبية- منتجات عسل نحل- سجاد و لحاف".



وأشارت سكرتير مساعد قنا ، إلي أن المعرض يقام بالنادي الاجتماعي بوسط مدينة قنا و يستضيف الجمعيات العارضات بالمجان دون تحصيل أي رسوم منهن ، و تستمر فعاليات المعرض لمدة يومين، حيث بدأت اليوم الاثنين و تنتهي غداً الثلاثاء.

وأوصت ابراهيم ، الفتيات المشاركات بضرورة المصابرة و بذل مزيد من الجهد ليتمكنوا من تحقيق أهدافهن و أن يتبنوا أساليب تسويقية جديدة كالإستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي نظراً لوجود شريحة كبيرة من المهتمين بتلك الوسائل.

افتتاح معرض الأسرة المنتجة بنادى قنا الاجتماعى

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