الجيش الأمريكي يكمل بنجاح اختبار إطلاق النار الحي لنظام القبة الحديدية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن أن الجيش الأمريكي ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية أجريا أول اختبار مشترك ناجح لهما بالذخيرة الحية لنظام دفاع القبة الحديدية الإسرائيلي الصنع للجيش الأمريكي.

وذكرت وزارة الدفاع الاسرائيلية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن “الجيش الأمريكي ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ورافائيل قد أكملتا بنجاح اختبار نيران حية لأول بطارية لنظام دفاع القبة الحديدية للجيش الأمريكي (IDDS-A) ، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة من إسرائيل”..



وأضافت الوزارة الإسرائيلية في رسالة ثانية عبر تويتر، إن اختبار الأداء والذخيرة الحية أُجري في ميدان اختبار وايت ساندس نيو ميكسيكو.

وجاء في الرسالة أيضا أن هذه “كانت المرة الأولى التي يعترض فيها جنود أمريكيون أهدافا حية تستخدم نظام القبة الحديدية”.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مطوري القبة الحديدية - رافائيل وصناعات الطائرات الإسرائيلية (إلتا وبيرست) - دعموا الاختبار.