رئيس سلامة الغذاء يبحث مع مسؤولة بوزارة الزراعة الأسترالية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

أ ش أ

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي إننا نحرص على تعزيز الشراكات مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والانفتاح على التجارب والخبرات الناجحة في هذا المجال، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مجال الأمن الغذائي.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة دونا بينيت المستشارة الزراعية الإقليمية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات الأسترالية، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.


وبحث الجانبان سبل دعم التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء وتطوير النظم الرقابية على سلسلة تداول الغذاء، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة محليًا والمعدة للتصدير والواردات الغذائية إلى الأسواق المصرية.


وناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها استراتيجية نظم التتبع واستدعاء المنتجات الغذائية، وسبل الاستفادة من الخبرات الأسترالية في تطبيق نظم تتبع فعالة لضمان سلامة الأغذية، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال سلامة الغذاء؛ بما يدعم جهود الهيئة في تطوير كوادرها الفنية وتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على الاسواق المحلية.


أشادت الدكتورة دونا بينيت بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء ورفع كفاءة نظم التفتيش والتتبع، مؤكدة استعدادها لدعم مجالات التعاون المستقبلية وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الجانبين.

