عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد وعكته الصحية.. رئيس الاتحاد السكندري يزور مؤمن زكريا .. صورة

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في بيته عقب خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لرئيس زعيم الثغر وهو في منزل مؤمن زكريا من أجل زيارته ورفع الروح المعنوية للاعب الأهلي المخضرم .

" src="">

وطلب مؤمن زكريا، جناح الأهلي الأسبق، من النادي الأهلي  التدخل ومساعدته لاستخراج تأشيرة سفره إلى لندن في الأيام المقبلة من أجل زيارة أحد الأطباء الكبار هناك للخضوع لفحوصات طبية دقيقة وجديدة في ظل معاناته من ضمور في العضلات أبعده عن الملاعب منذ فترة.

ويتواصل مؤمن زكريا مع أحد الأطباء هناك عن طريق محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، لكن ظروف عدم استخراج التأشيرة حتى الآن يحول دون سفره للخضوع لفحوصات طبية جديدة ومحاولة إيجاد علاج لحالته.

 جدير بالذكر أن مؤمن زكريا تعرض إلى وعكة صحية في الأسبوع الماضي، نتج عنها نقله إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي في المنزل، نتيجة للتعب الشديد الذي هاجمه قبلها بيومين.

 وفشلت محاولات إسعافه في المنزل لتدارك الموقف، لكن حالته كانت مستقرة ولم يصاب بأي مضاعفات.

محمد مصيلحي نادي الاتحاد السكندري مؤمن زكريا النادي الأهلي احمد شوبير

ترشيحاتنا

مأساة إنسانية.. سائق يدهس طفله بعد سقوطه من السيارة بكفر الزيات

إصابة 5 آلاف حالة بـ كورونا بسبب مهرجان موسيقي في بريطانيا

الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء في أفغانستان بحلول سبتمبر

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل عودتها للغناء.. خاص

نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

مواجهة أسطورية بين M3 كومبتيشن والدراجة النارية M 1000 RR الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور.. فيديو

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

الإجمالي يصل لـ74.. رئيس الوزراء: 28 دولة جديدة تنضم لخدمة التأشيرة الإلكترونية

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ