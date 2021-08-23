بعد وعكته الصحية.. رئيس الاتحاد السكندري يزور مؤمن زكريا .. صورة

حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في بيته عقب خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لرئيس زعيم الثغر وهو في منزل مؤمن زكريا من أجل زيارته ورفع الروح المعنوية للاعب الأهلي المخضرم .

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وطلب مؤمن زكريا، جناح الأهلي الأسبق، من النادي الأهلي التدخل ومساعدته لاستخراج تأشيرة سفره إلى لندن في الأيام المقبلة من أجل زيارة أحد الأطباء الكبار هناك للخضوع لفحوصات طبية دقيقة وجديدة في ظل معاناته من ضمور في العضلات أبعده عن الملاعب منذ فترة.

ويتواصل مؤمن زكريا مع أحد الأطباء هناك عن طريق محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، لكن ظروف عدم استخراج التأشيرة حتى الآن يحول دون سفره للخضوع لفحوصات طبية جديدة ومحاولة إيجاد علاج لحالته.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا تعرض إلى وعكة صحية في الأسبوع الماضي، نتج عنها نقله إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي في المنزل، نتيجة للتعب الشديد الذي هاجمه قبلها بيومين.

وفشلت محاولات إسعافه في المنزل لتدارك الموقف، لكن حالته كانت مستقرة ولم يصاب بأي مضاعفات.