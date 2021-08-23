رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة لمصححي تظلمات امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "راعو ربنا الربع درجة بتفرق".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمة برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "لا يضار متظلم بتظلمه، وإذا تم مراجعة الورقة واتضح أن الطالب حصل على أكثر من حقه فستظل النتيجة كما هي، لكن إذا اتضح أن له حق فسيحصل عليه".

وناشد الإعلامي تامر أمين، وزارة التربية والتعليم قائلا: "المراجعين والمصححين والمشرفين على تحليل التظلمات أرجوكم راعوا ربنا وصححوا بنزاهة علشان الربع درجة بتفرق مع ولادنا، لأن النص درجة ممكن تحدد مستقبل الطالب".

أعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 حتى الآن



وتشهد أعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 ارتفاعا ملحوظا مع مرور الساعات ، منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .

فمنذ أن فتحت وزارة التربية والتعليم باب تظلمات الثانوية العامة في الثالثة من عصر أول امس السبت ، كسرت اعداد تظلمات الثانوية العامة 2021 حاجز الـ 300 ألف تظلم في أكثر من مليون و٩٤ ألف ورقة امتحانية ، منهم أكثر من ١١٨ الف طالب ناجح و أكثر من ٦٧ الف طالب دور ثاني و٣٠ الف طالب راسب.

خط ساخن لـ تظلمات الثانوية العامة 2021

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص خط ساخن لـها ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368