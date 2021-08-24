التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

نفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل ما تردد عن نفاد الأماكن الشاغرة داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى.



وقال الدكتورعبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي بقناة "صدي البلد" الفضائية، عبر برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، إن :"كل ما يتردد عن نفاد الأماكن داخل الجامعات؛ عار تماما من الصحة، ولا يعدو كونه شائعات مغرضة"، موضحا أن الأماكن متوفرة بالجامعات لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.



وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هناك أماكن متاحة في الجامعات والمعاهد لكل الناجحين في الثانوية العامة، ونرصد كل الشائعات ونتعامل مع مثيري الفتن، حيث أجرى 1400 طالب عميلة تقسيم المواد يتنافسون فى المرحلة الأولى من العلمى علوم ورياضة وأدبى ولن يتم استحداث تنسيق مستقل لطلب التقسيم أو الإخلال بحقوق الطرفين.



وأضاف الدكتور عبد الغفار أن 90 ألف طالب من أصل 120 ألفا تقدموا على موقع التنسيق للمرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات ويتم ترشيح الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة، لافتا إلى أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تستوعب جميع الطلاب.



وأوضح أن الوزارة ترصد أي شائعات وتتعامل بقوة مع المغرضين، مشيرا إلى أنه لا أحد يمكنه حاليا معرفة عدد طلاب الثانوية الذين يلتحقون بكليات معينة.



وحول تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا وتفاصيل الموجة الرابعة من الجائحة، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن :"انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة، ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على خفض حدة الأعراض ونسبة الوفيات".



وكشف الدكتورعبد الغفار عن موقف الطلاب من الحضور بالجامعات في ظل أزمة كورونا، قائلا:" كافة السيناريوهات متاحة بالنسبة للحضور في الجامعات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم إعداد كشف طبي للطلاب الملتحقين الجدد سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، مضيفا: "لدينا سيناريوهات في الجامعات للتعامل مع أي جديد بشأن فيروس كورونا".



وأكد الدكتور عبد الغفار أن الوزارة : "لديها خطة متكاملة للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا"، كاشفا عن جاهزية المستشفيات الجامعية بشكل كامل في حالة وجود أي مرضي بفيروس كورونا.



وأكمل وزير التعليم العالي أن توجيهات الرئيس السيسي قبل بداية العام الدراسي بأن يتم تطعيم كل الطلاب المنتسبين للجامعات والمعاهد ويتم إعداد كشف طبى للطلاب الملتحقين الجدد وسيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، موضحا أنه حتى الآن المستهدف عودة الدراسة بشكل كامل فى الجامعات.



وتابع الدكتورعبد الغفار أنه تم رصد 3 ملايين و300 ألف فى المنظومة الجامعية لتطعيمهم بلقاح كورونا، مضيفا أن الأساس فى تلقى لقاح كورونا هو الإقناع لعدم التسبب فى الإضرار للمجتمع.