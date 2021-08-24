عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت إصابة محلية واحدة، كما سجلت 34 إلى قادمة من الخارج في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تسع حالات جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 491 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

txt

الصحة العالمية تكشف عن تعطل نقل 500 طن من الإمدادات الطبية لأفغانستان

txt

هل لقاحات كورونا تؤثر على الإنجاب؟.. الصحة العالمية تجيب

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البر الرئيسي الصيني إلى 94687 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

ومن ناحية أخرى، قال شياو جون جينج، القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة إن الصين أجرت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بحث مشترك خرج بمجموعة من الاستنتاجات العلمية بما فيها استبعاد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

وأوضح القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة، فى كلمة له خلال توضيح مستجدات فيروس كورونا إن فى الفترة من 14 يناير حتى 10 فبراير 2021 أجري الخبراء ذو الشهرة العالمية من 10 دول كبري مع خبراء من الصين ، أبحاث مشتركة فى مدينة ووهان الصين كما أنهم زاروا كافة الأكمام لإجراء أبحاثهم وذلك لتتبع منشأ فيروس كورونا.

وأوضح أن الصين شاركت في الدورة الثالثة والسبعون لمنظمة الصحة العالمية لتبني قرار بشأن فيروس كورونا والذي ينص على مواصلة تعاون الدول فيما بينها للتصدي لفيروس كورونا وطرق انتشاره إلى البشرية.

فيروس كورونا المستجد الصحة العالمية كوفيد19 كورونا في الصين منشأ كورونا

موضوعات متعلقة

توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين السعودية وروسيا

السيطرة على حريق في ناقلة مواد بترولية و10 سيارات بالسعودية.. فيديو

الغنوشي يقرر إعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة من مناصبهم

الصحف الإماراتية.. اليوم.. غسل الكعبة المشرفة.. تطورات خطيرة في لبنان.. قرار عاجل من الجزائر.. علاج جديد لكورونا

بلا حالات محلية.. انفراجة كبيرة في إصابات كورونا بالصين

واشنطن بوست: السفير القطري بأفغانستان رافق الرعايا الأمريكيين إلى مطار كابول

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالات بدول عربية بسبب أفغانستان

موقع أمريكي يكشف حقيقة رغبة بايدن في إقالة مسئولين كبار

ترشيحاتنا

نِزلِت التصوير.. بشرى تعلن عبر "صدى البلد" تعافيها من فيروس كورونا

ألمانيا تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أحمد مجاهد: من يصف التحكيم المصري بـ"الموجَّه" شخص معتوه

وكيل لاعبين يكشف موعد تجديد السولية مع النادي الاهلي.. وموقف إيهاب جلال من الإسماعيلي

دعاء الصباح مكتوب .. يطمئن قلبك ويوسع رزقك

تلقيح وتطاول.. القصة الكاملة لخناقة ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ