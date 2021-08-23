دبلوماسي صيني: نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

قال شياو جون جينج، القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة إن الصين أجرت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بحث مشترك خرج بمجموعة من الاستنتاجات العلمية بما فيها استبعاد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

وأوضح القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة، فى كلمة له خلال توضيح مستجدات فيروس كورونا إن فى الفترة من 14 يناير حتى 10 فبراير 2021 أجري الخبراء ذو الشهرة العالمية من 10 دول كبري مع خبراء من الصين ، أبحاث مشتركة فى مدينة ووهان الصين كما أنهم زاروا كافة الأكمام لإجراء أبحاثهم وذلك لتتبع منشأ فيروس كورونا.

وأوضح أن الصين شاركت في الدورة الثالثة والسبعون لمنظمة الصحة العالمية لتبني قرار بشأن فيروس كورونا والذي ينص على مواصلة تعاون الدول فيما بينها للتصدي لفيروس كورونا وطرق انتشاره إلى البشرية.