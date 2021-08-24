موجز السوشيال ميديا..هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر..والجماهير تطالب الزمالك بحسم لقب الدوري

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اللهم أجرني في مصيبتي.. أحمد عيد عبدالملك يعلق على تعرضه لحادث بسيارته



علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على تعرضه لحادث سير هو وزوجته بسيارته.







الجماهير تطالب الزمالك بحسم لقب الدوري في مباراة الإنتاج الحربي



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الدوري_يازمالك دعما للزمالك لحسم لقب الدوري غدا بالفوز على نادي الإنتاج الحربي .







بعد إجلاء البعثة المصرية من أفغانستان.. هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر



تصدر هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عودة البعثة المصرية من أفغانستان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي



علي زين يتألق من تدريبات برشلونة الإسباني لكرة اليد

نشر علي زين، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، صورة له مع فريقه الجديد، برشلونة الإسباني، قادما من نادي الشارقة الإماراتي.

