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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا..هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر..والجماهير تطالب الزمالك بحسم لقب الدوري

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين 


 

اللهم أجرني في مصيبتي.. أحمد عيد عبدالملك يعلق على تعرضه لحادث بسيارته
 

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق  على تعرضه لحادث سير هو وزوجته  بسيارته.



 الجماهير تطالب الزمالك بحسم لقب الدوري في مباراة الإنتاج الحربي
 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الدوري_يازمالك دعما للزمالك لحسم لقب الدوري غدا بالفوز على نادي الإنتاج الحربي .
 

 

بعد إجلاء البعثة المصرية من أفغانستان.. هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر
 

تصدر هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عودة البعثة المصرية من أفغانستان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
 

علي زين يتألق من تدريبات برشلونة الإسباني لكرة اليد

نشر علي زين، لاعب المنتخب المصري  لكرة اليد، صورة له مع فريقه الجديد، برشلونة الإسباني، قادما من نادي الشارقة الإماراتي. 
 

الزمالك الرئيس عبد الفتاح السيسي موجز السوشيال ميديا موجز السوشيال نادي الانتاج الحربي أحمد عيد عبدالملك المنتخب المصري لكرة اليد مباراة الإنتاج الحربي

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